Менеджер Чимаева высказался о решении бойца завершить карьеру

Али Абдель-Азиз, менеджер шведского бойца смешанных единоборств (MMA) чеченского происхождения Хамзата Чимаева, прокомментировал заявление своего клиента о завершении карьеры.

«Я искренне люблю Хамзата Чимаева. Поддержу Хамзата, что бы он ни сделал», — написал Абдель-Азиз в своём Instagram.

Хамзат Чимаев одержал девять побед в девяти боях в MMA.

Ранее сообщалось, что боец UFC Чимаев объявил о завершении карьеры.