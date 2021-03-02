Менеджер Чимаева высказался о решении бойца завершить карьеру

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Али Абдель-Азиз, менеджер шведского бойца смешанных единоборств (MMA) чеченского происхождения Хамзата Чимаева, прокомментировал заявление своего клиента о завершении карьеры.
Менеджер Чимаева высказался о решении бойца завершить карьеру
  • © Страница Хамзата Чимаева
  • Instagram

«Я искренне люблю Хамзата Чимаева. Поддержу Хамзата, что бы он ни сделал», — написал Абдель-Азиз в своём Instagram.

Хамзат Чимаев одержал девять побед в девяти боях в MMA.

Ранее сообщалось, что боец UFC Чимаев объявил о завершении карьеры.

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