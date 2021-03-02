Менеджер Чимаева высказался о решении бойца завершить карьеру
Али Абдель-Азиз, менеджер шведского бойца смешанных единоборств (MMA) чеченского происхождения Хамзата Чимаева, прокомментировал заявление своего клиента о завершении карьеры.
- © Страница Хамзата Чимаева
«Я искренне люблю Хамзата Чимаева. Поддержу Хамзата, что бы он ни сделал», — написал Абдель-Азиз в своём Instagram.
Хамзат Чимаев одержал девять побед в девяти боях в MMA.
Ранее сообщалось, что боец UFC Чимаев объявил о завершении карьеры.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен