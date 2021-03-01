Коста признался, что употреблял алкоголь перед титульным боем с Адесаньей

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Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе Пауло Коста признался, что употреблял алкоголь незадолго до поединка с действующим чемпионом лиги Исраэлем Адесаньей на турнире UFC 253.

«Когда я дрался, был словно пьян. Возможно, у меня было похмелье. Перед боем не мог уснуть из-за судорог. С учётом того, что бой проходил в 9 утра по местному времени, просыпаться надо было в пять утра. Нужно было размяться, тейпироваться. Не мог уснуть до 2:30 ночи. Всё это была моя ошибка. Никого не виню. Это был мой выбор. Но для того, чтобы уснуть, я выпил вина. Сначала выпил бокал, это не помогло. Второй бокал тоже не помог. После половины бутылки я не спал. Тогда я выпил всё», — приводит слова Косты BJ Penn.

В поединке, прошедшем 27 сентября, Коста проиграл Адесанье нокаутом во втором раунде.

Ранее сообщалось, что Ган победил Розенстрайка в главном бою турнира UFC Fight Night 186.

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