Нурмагомедов предположил, что Махачев станет следующим чемпионом UFC

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов высказался о следующем чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Нурмагомедов предположил, что Махачев станет следующим чемпионом UFC
  • © Francois Nel
  • Gettyimages.ru

«Все говорят о Дастине Порье, Коноре Макгрегоре, Майкле Чендлере, Джастине Гэтжи, Чарльзе Оливейре. Но к концу года это изменится», — приводит слова бойца ESPN.

Нурмагомедов предположил, что следующим чемпионом UFC станет его соотечественник Ислам Махачев.

«Он будет править. Я действительно верю, что впереди его эра», — добавил он.

Ислам Махачев проведёт бой с американским бойцом MMA Дрю Добером в ночь с 6 на 7 марта мск в Лас-Вегасе на турнире UFC 259.

Ранее сообщалось, что UFC официально подтвердил бой Махачева с Добером.

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