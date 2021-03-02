Нурмагомедов предположил, что Махачев станет следующим чемпионом UFC
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«Все говорят о Дастине Порье, Коноре Макгрегоре, Майкле Чендлере, Джастине Гэтжи, Чарльзе Оливейре. Но к концу года это изменится», — приводит слова бойца ESPN.
Нурмагомедов предположил, что следующим чемпионом UFC станет его соотечественник Ислам Махачев.
«Он будет править. Я действительно верю, что впереди его эра», — добавил он.
Ислам Махачев проведёт бой с американским бойцом MMA Дрю Добером в ночь с 6 на 7 марта мск в Лас-Вегасе на турнире UFC 259.
Ранее сообщалось, что UFC официально подтвердил бой Махачева с Добером.