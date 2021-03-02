Нурмагомедов предположил, что Махачев станет следующим чемпионом UFC

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов высказался о следующем чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Все говорят о Дастине Порье, Коноре Макгрегоре, Майкле Чендлере, Джастине Гэтжи, Чарльзе Оливейре. Но к концу года это изменится», — приводит слова бойца ESPN.

Нурмагомедов предположил, что следующим чемпионом UFC станет его соотечественник Ислам Махачев.

«Он будет править. Я действительно верю, что впереди его эра», — добавил он.

Ислам Махачев проведёт бой с американским бойцом MMA Дрю Добером в ночь с 6 на 7 марта мск в Лас-Вегасе на турнире UFC 259.

Ранее сообщалось, что UFC официально подтвердил бой Махачева с Добером.