Победа Анкалаева над Крыловым, восьмой триумф Гана и поражение Гришина: чем запомнился UFC Vegas 20
- Бойцы UFC Никита Крылов и Магомед Анкалаев
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UFC Vegas 20 не смог избежать судьбы своих предшественников. Сразу несколько боёв было отменено, вследствие чего программа турнира заметно сократилась. Причём Анджела Хилл и Эшли Йодер до последнего были уверены в проведении схватки и лишь за несколько часов до шоу были оповещены о том, что она не состоится. Как сообщает MMA Junkie, причиной стал положительный тест на коронавирус у одного из членов команды Йодер. При этом в самом Абсолютном бойцовском чемпионате обошлись без конкретики и отметили, что поводом стало нарушение протоколов COVID-19.
За сутки до турнира стало известно об отмене ещё одного поединка. На этот раз пострадали отечественные болельщики, ожидавшие увидеть дебют Рамазана Курамагомедова в организации. Непобеждённый россиянин (8:0) вышел на замену Рэнди Брауну и должен был сразиться с опытнейшим Алексом Ковбоем Оливейрой, но снялся с мероприятия из-за болезни. При этом точные причины названы не были. Под угрозой был и его соотечественник Максим Гришин, на два килограмма превысивший лимит полутяжёлой категории. В промоушене решили, что его битва с Дастином Джейкоби пройдёт в промежуточном весе, а также лишили бойца 30% от суммы гонорара.
После первого раунда могло сложиться впечатление, что Гришин успел восстановиться после не самой удачной весогонки. Он смотрелся очень здорово и доминировал как в стойке, так и в клинче. Джейкоби пытался работать на дистанции и полагался на свой джеб, но регулярно нарывался на встречные удары. Два из них оказались настолько неожиданными для американца, что тот оказался на настиле. Россиянин попытался провести добивание, но в первом случае ему не хватило точности, а во втором — времени. Тем не менее, Максим оформил два нокдауна и вполне мог рассчитывать на оценку 10:8 по итогам пятиминутки.
Со второго раунда стали ярко проявляться проблемы, вызванные неудачным процессом сгонки. Гришин заметно подустал, замедлился и стал не успевать за Джейкоби. Не сказать, чтобы тот делал что-то выдающееся: неплохо двигался и чередовал джебы со ставшими популярными в последнее время каф-киками (удар ногой в область икроножной мышцы). Но на фоне Максима он смотрелся выигрышно, пусть даже это и не отражала статистика значимых попаданий — 18:18.
Тренеры Гришина понимали: чтобы гарантировать победу, их подопечному необходимо уверенно провести третий отрезок и потребовали от него сделать тейкдаун. Однако реализовать этот план не удалось. Во многом помешала проблема с левой ногой, на протяжении всей битвы страдавшей от многочисленных лоу-киков. В одном из эпизодов Максим оступился и захромал, после чего рассчитывать на перевод уже практически не приходилось. В целом, третий раунд получился равным, а Джейкоби сумел превзойти оппонента всего на один удар.
В преддверии официального объявления Гришин был уверен в своём триумфе. Наверняка он рассчитывал, что нокдауны в первом раунде сыграют свою роль и позволят ему если не выиграть, то как минимум рассчитывать на ничью. Но судьи решили по-другому и отдали предпочтение Джейкоби. Для Максима это поражение стало вторым в Абсолютном бойцовском чемпионате и девятым — в карьере.
В рамках предварительного карда прошло ещё три боя, судьба двух из которых оказалась в руках судей. Некогда перспективный Александер Хернандез продолжил чередовать победы и поражения, уступив Тиаго Мойзесу. Сабина Мазо не смогла продлить беспроигрышную серию из трёх поединков и была бита Алексис Дэвис. Досрочно покинуть октагон удалось лишь Ронни Лоуренсу. Их схватка с Винсом Качеро продлилась чуть более двух с половиной раундов и завершилась техническим нокаутом. 28-летний американец в не самой эффектной манере «забил» соперника в партере, но всё равно получил бонус в $50 тыс. за «Выступление вечера». Правда, в этом вряд ли есть его заслуга. Дело в том, что ни один из последующих поединков не был остановлен раньше положенного срока, поэтому у Даны Уайта и компании не было другого выбора.
Начало основного карда не радовало эффектными эпизодами. Довольно зрелищный боец Алекс Касерес был вынужден большую часть боя работать в клинче и партере, поэтому не сумел продемонстрировать весь свой арсенал. Его оппонент не собирался размениваться с ним в стойке и всеми силами пытался затянуть того на настил. В общей сложности Кевин Крум предпринял 16 попыток тейкдауна, но лишь одна из них стала удачной. По ударам же он уступил вчистую (16:48) и не впечатлил судей.
По мнению UFC, самым зрелищным стал поединок между Педро Муньозом и Джимми Риверой. Бойцы легчайшего веса не стали прибегать к борьбе и предпочли ожесточённо размениваться в стойке, что наверняка понравилось фанатам. Они нанесли 159 значимых ударов суммарно и заслуженно получили денежный бонус за «Бой вечера». При этом Муньоз был немного точнее в каждом из раундов, благодаря чему взял верх впервые с марта 2019-го и прервал серию из двух поражений.
Монтана Де Ла Роса и Маиро Буэно Сильва не смогли определить победителя, а результатом схватки стала ничья решением большинства судей. После этого в клетке оказались участники второго по значимости боя вечера. Ими стали одни из сильнейших бойцов полутяжёлого дивизиона — Магомед Анкалаев и Никита Крылов. При этом технически их встречу вполне можно было рассматривать как битву между соотечественниками. В 2019 году украинец подал заявку на получение российского паспорта, но процесс затянулся по причине повышенной занятости спортсмена.
Крылов ожидаемо не стал размениваться в стойке с опасным ударником и попытался использовать ту же тактику, что и в битве с Джонни Уокером. Он сходу решил пройти в ноги и преуспел. Ему удалось затянуть оппонента в клинч и прижать его к сетке, а впоследствии и провести полноценный тейкдаун. Не сказать, чтобы Никита активно работал на земле. Прежде всего, он старался заставить Магомеда потратить силы, «закислиться» и стать менее грозным в стойке. Три последние схватки Анкалаев выиграл досрочно, что явно имели ввиду тренеры украинца.
Однако во втором раунде у Крылова начались проблемы. Первую половину он провёл неплохо и на равных бился с Анкалаевым в стойке, но затем подустал. Кроме того, добавились проблемы с левой рукой, о которых стало известно в перерыве. В ходе общения с тренерами Никита признался, что та «не работает», что могло свидетельствовать о получении травмы. В подобных условиях конкурировать с 11-м номером рейтинга было крайне сложно.
Магомед же удивил своих болельщиков и на этот раз решил комбинировать работу в стойке и партере. При этом акцент сделал именно на втором аспекте, проведя в общей сложности сразу три тейкдауна. Учитывая тот факт, что за шесть предыдущих боёв в UFC он лишь дважды переводил соперника на настил — это стало большой неожиданностью. Чемпион мира по боевому самбо показал, что не зря владеет данным званием и провёл в доминирующей позиции 5 минут 59 секунд.
Этого оказалось достаточно, чтобы склонить судей на свою сторону. Все трое отдали предпочтение Анкалаеву с минимальной разницей в счёте (29:28) и помогли ему выиграть шестой поединок подряд. Можно смело говорить о том, что в скором времени Магомед окажется в десятке сильнейших полутяжеловесов планеты и получит шанс подраться с ещё более яркими оппонентами. Что касается Крылова, то он проиграл третий из пяти последних боёв.
Наверняка многие болельщики полагали, что главная битва вечера если и продлится более одного раунда, то точно не дойдёт до решения судей. Сирил Ган досрочно завершил три из четырёх сражений в UFC, а Жаирзиньо Розенстрайк и вовсе ни разу не проводил в клетке всё отведённое время. Однако на этот раз всё сложилось иначе. Француз либо работал ни дистанции, либо инициировал попытки перевода на землю, а уроженец Суринама и вовсе был тенью самого себя. Он не мог нащупать дистанцию, а попытки поймать противника на контрудар не приносили успеха.
По итогам пяти раундов Ган более чем в два раза (102:42) превзошёл Розенстрайка по числу значимых ударов, не позволив тому ни разу попасть больше десяти раз за пятиминутку. В совокупности с двумя тейкдаунами, этого оказалось более чем достаточно для итоговой победы. Француз уверенно взял верх над четвёртым номером дивизиона, выиграл восьмую схватку в карьере и остался непобеждённым.
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