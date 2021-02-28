Победа Анкалаева над Крыловым, восьмой триумф Гана и поражение Гришина: чем запомнился UFC Vegas 20

28 февраля в Лас-Вегасе завершился турнир UFC Vegas 20. Магомед Анкалаев единогласным решением судей выиграл у Никиты Крылова и продлил беспроигрышную серию до шести боёв. Максим Гришин потерпел поражение от Дастина Джейкоби и не сумел сделать вес, из-за чего был оштрафован на 30% от суммы гонорара. При этом в главном поединке вечера Сирил Ган победил Жаирзиньо Розенстрайка.

UFC Vegas 20 не смог избежать судьбы своих предшественников. Сразу несколько боёв было отменено, вследствие чего программа турнира заметно сократилась. Причём Анджела Хилл и Эшли Йодер до последнего были уверены в проведении схватки и лишь за несколько часов до шоу были оповещены о том, что она не состоится. Как сообщает MMA Junkie, причиной стал положительный тест на коронавирус у одного из членов команды Йодер. При этом в самом Абсолютном бойцовском чемпионате обошлись без конкретики и отметили, что поводом стало нарушение протоколов COVID-19.

За сутки до турнира стало известно об отмене ещё одного поединка. На этот раз пострадали отечественные болельщики, ожидавшие увидеть дебют Рамазана Курамагомедова в организации. Непобеждённый россиянин (8:0) вышел на замену Рэнди Брауну и должен был сразиться с опытнейшим Алексом Ковбоем Оливейрой, но снялся с мероприятия из-за болезни. При этом точные причины названы не были. Под угрозой был и его соотечественник Максим Гришин, на два килограмма превысивший лимит полутяжёлой категории. В промоушене решили, что его битва с Дастином Джейкоби пройдёт в промежуточном весе, а также лишили бойца 30% от суммы гонорара.

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После первого раунда могло сложиться впечатление, что Гришин успел восстановиться после не самой удачной весогонки. Он смотрелся очень здорово и доминировал как в стойке, так и в клинче. Джейкоби пытался работать на дистанции и полагался на свой джеб, но регулярно нарывался на встречные удары. Два из них оказались настолько неожиданными для американца, что тот оказался на настиле. Россиянин попытался провести добивание, но в первом случае ему не хватило точности, а во втором — времени. Тем не менее, Максим оформил два нокдауна и вполне мог рассчитывать на оценку 10:8 по итогам пятиминутки.

Со второго раунда стали ярко проявляться проблемы, вызванные неудачным процессом сгонки. Гришин заметно подустал, замедлился и стал не успевать за Джейкоби. Не сказать, чтобы тот делал что-то выдающееся: неплохо двигался и чередовал джебы со ставшими популярными в последнее время каф-киками (удар ногой в область икроножной мышцы). Но на фоне Максима он смотрелся выигрышно, пусть даже это и не отражала статистика значимых попаданий — 18:18.

Тренеры Гришина понимали: чтобы гарантировать победу, их подопечному необходимо уверенно провести третий отрезок и потребовали от него сделать тейкдаун. Однако реализовать этот план не удалось. Во многом помешала проблема с левой ногой, на протяжении всей битвы страдавшей от многочисленных лоу-киков. В одном из эпизодов Максим оступился и захромал, после чего рассчитывать на перевод уже практически не приходилось. В целом, третий раунд получился равным, а Джейкоби сумел превзойти оппонента всего на один удар.

В преддверии официального объявления Гришин был уверен в своём триумфе. Наверняка он рассчитывал, что нокдауны в первом раунде сыграют свою роль и позволят ему если не выиграть, то как минимум рассчитывать на ничью. Но судьи решили по-другому и отдали предпочтение Джейкоби. Для Максима это поражение стало вторым в Абсолютном бойцовском чемпионате и девятым — в карьере.

В рамках предварительного карда прошло ещё три боя, судьба двух из которых оказалась в руках судей. Некогда перспективный Александер Хернандез продолжил чередовать победы и поражения, уступив Тиаго Мойзесу. Сабина Мазо не смогла продлить беспроигрышную серию из трёх поединков и была бита Алексис Дэвис. Досрочно покинуть октагон удалось лишь Ронни Лоуренсу. Их схватка с Винсом Качеро продлилась чуть более двух с половиной раундов и завершилась техническим нокаутом. 28-летний американец в не самой эффектной манере «забил» соперника в партере, но всё равно получил бонус в $50 тыс. за «Выступление вечера». Правда, в этом вряд ли есть его заслуга. Дело в том, что ни один из последующих поединков не был остановлен раньше положенного срока, поэтому у Даны Уайта и компании не было другого выбора.

Начало основного карда не радовало эффектными эпизодами. Довольно зрелищный боец Алекс Касерес был вынужден большую часть боя работать в клинче и партере, поэтому не сумел продемонстрировать весь свой арсенал. Его оппонент не собирался размениваться с ним в стойке и всеми силами пытался затянуть того на настил. В общей сложности Кевин Крум предпринял 16 попыток тейкдауна, но лишь одна из них стала удачной. По ударам же он уступил вчистую (16:48) и не впечатлил судей.

По мнению UFC, самым зрелищным стал поединок между Педро Муньозом и Джимми Риверой. Бойцы легчайшего веса не стали прибегать к борьбе и предпочли ожесточённо размениваться в стойке, что наверняка понравилось фанатам. Они нанесли 159 значимых ударов суммарно и заслуженно получили денежный бонус за «Бой вечера». При этом Муньоз был немного точнее в каждом из раундов, благодаря чему взял верх впервые с марта 2019-го и прервал серию из двух поражений.

Монтана Де Ла Роса и Маиро Буэно Сильва не смогли определить победителя, а результатом схватки стала ничья решением большинства судей. После этого в клетке оказались участники второго по значимости боя вечера. Ими стали одни из сильнейших бойцов полутяжёлого дивизиона — Магомед Анкалаев и Никита Крылов. При этом технически их встречу вполне можно было рассматривать как битву между соотечественниками. В 2019 году украинец подал заявку на получение российского паспорта, но процесс затянулся по причине повышенной занятости спортсмена.

Крылов ожидаемо не стал размениваться в стойке с опасным ударником и попытался использовать ту же тактику, что и в битве с Джонни Уокером. Он сходу решил пройти в ноги и преуспел. Ему удалось затянуть оппонента в клинч и прижать его к сетке, а впоследствии и провести полноценный тейкдаун. Не сказать, чтобы Никита активно работал на земле. Прежде всего, он старался заставить Магомеда потратить силы, «закислиться» и стать менее грозным в стойке. Три последние схватки Анкалаев выиграл досрочно, что явно имели ввиду тренеры украинца.

Однако во втором раунде у Крылова начались проблемы. Первую половину он провёл неплохо и на равных бился с Анкалаевым в стойке, но затем подустал. Кроме того, добавились проблемы с левой рукой, о которых стало известно в перерыве. В ходе общения с тренерами Никита признался, что та «не работает», что могло свидетельствовать о получении травмы. В подобных условиях конкурировать с 11-м номером рейтинга было крайне сложно.

Магомед же удивил своих болельщиков и на этот раз решил комбинировать работу в стойке и партере. При этом акцент сделал именно на втором аспекте, проведя в общей сложности сразу три тейкдауна. Учитывая тот факт, что за шесть предыдущих боёв в UFC он лишь дважды переводил соперника на настил — это стало большой неожиданностью. Чемпион мира по боевому самбо показал, что не зря владеет данным званием и провёл в доминирующей позиции 5 минут 59 секунд.

Этого оказалось достаточно, чтобы склонить судей на свою сторону. Все трое отдали предпочтение Анкалаеву с минимальной разницей в счёте (29:28) и помогли ему выиграть шестой поединок подряд. Можно смело говорить о том, что в скором времени Магомед окажется в десятке сильнейших полутяжеловесов планеты и получит шанс подраться с ещё более яркими оппонентами. Что касается Крылова, то он проиграл третий из пяти последних боёв.

Наверняка многие болельщики полагали, что главная битва вечера если и продлится более одного раунда, то точно не дойдёт до решения судей. Сирил Ган досрочно завершил три из четырёх сражений в UFC, а Жаирзиньо Розенстрайк и вовсе ни разу не проводил в клетке всё отведённое время. Однако на этот раз всё сложилось иначе. Француз либо работал ни дистанции, либо инициировал попытки перевода на землю, а уроженец Суринама и вовсе был тенью самого себя. Он не мог нащупать дистанцию, а попытки поймать противника на контрудар не приносили успеха.

По итогам пяти раундов Ган более чем в два раза (102:42) превзошёл Розенстрайка по числу значимых ударов, не позволив тому ни разу попасть больше десяти раз за пятиминутку. В совокупности с двумя тейкдаунами, этого оказалось более чем достаточно для итоговой победы. Француз уверенно взял верх над четвёртым номером дивизиона, выиграл восьмую схватку в карьере и остался непобеждённым.