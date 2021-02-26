Курамагомедов снялся с дебютного боя в UFC из-за проблем со здоровьем

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Рамазан Курамагомедов снялся со своего дебютного поединка в UFC, который должен был пройти на турнире UFC Fight Night 186 в Лас-Вегасе.
Курамагомедов снялся с дебютного боя в UFC из-за проблем со здоровьем

По словам представителя команды россиянина, которые приводит ТАСС, боец был вынужден отказаться от боя из-за проблем со здоровьем.

«Вчера Рамазану стало плохо, он ведь вышел на замену. В этом причина. Сейчас со здоровьем всё в порядке», — пояснил представитель спортсмена.

Бой должен был состояться 27 февраля. Курамагомедов, в послужном списке которого восемь побед и ни одного поражения, в качестве соперника бразильца Алекса Оливейры на коротком уведомлении заменил выбывшего ямайца Рэнди Брауна.

Ранее чемпион UFС Пётр Ян рассказал о подготовке к дебютной защите титула.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить