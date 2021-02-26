Курамагомедов снялся с дебютного боя в UFC из-за проблем со здоровьем
По словам представителя команды россиянина, которые приводит ТАСС, боец был вынужден отказаться от боя из-за проблем со здоровьем.
«Вчера Рамазану стало плохо, он ведь вышел на замену. В этом причина. Сейчас со здоровьем всё в порядке», — пояснил представитель спортсмена.
Бой должен был состояться 27 февраля. Курамагомедов, в послужном списке которого восемь побед и ни одного поражения, в качестве соперника бразильца Алекса Оливейры на коротком уведомлении заменил выбывшего ямайца Рэнди Брауна.
Ранее чемпион UFС Пётр Ян рассказал о подготовке к дебютной защите титула.