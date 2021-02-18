«Акцент на наборе массы — решение Александра»: Кияшко о тренировках Волкова, его бое с Оверимом и шансах на титул

Александр Волков сам захотел набрать мышечную массу и стать сильнее и крупнее. Об этом в интервью заявил тренер бойца UFC Тарас Кияшко. По его словам, в задачу спортсмена не входит стать самым массивным в Абсолютном бойцовском чемпионате. Кияшко рассказал, каким образом его подопечному удаётся сохранять выносливость и скорость. Также специалист прокомментировал победу Волкова над Алистаром Оверимом, оценил его перспективы стать следующим претендентом на титул и высказал мнение, что по грэпплингу Александр не уступает ни одному из представителей тяжёлого веса.

— На UFC Vegas 18 Александр Волков нокаутировал Алистара Оверима. На ваш взгляд, это самая важная победа в карьере россиянина?

— Самая важная впереди. В карьере профессионала огромное значение имеет каждый успех, особенно с учётом того уровня, на котором находится Волков.

— После боя вы говорили, что не ожидали увидеть Оверима в таком состоянии после первого раунда. Дело в том, что Волков был так силён, или сам Алистар смотрелся слабее обычного?

— На самом деле голландец очень хорош. Но боец дерётся ровно так, как ему позволяет соперник. В первом раунде Волков сломал Овериму нос, что впоследствии и помешало ему показать свой максимум. Это не говорит о том, что соперник стал хуже. Но в тот вечер Александр был сильнее, быстрее и заслуженно выиграл.

Алистар же заслуживает только уважения. Насколько знаю, он не планирует завершать карьеру после этого поединка, намерен продолжать выступать. Это неудивительно, учитывая, как здорово он смотрелся в предыдущих битвах. До сих пор считаю, что судья допустил ошибку, остановив его сражение с Жаирзиньо Розенстрайком.

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— Многие обратили внимание на то, что Александр выглядел массивным. Как удалось добиться этого?

— Благодаря регулярным тренировкам, дисциплине, а также Василию Васильевичу Волкову, который курирует Strela Team в данном вопросе. Александр сам поставил себе задачу стать сильнее и больше, при этом не теряя ни кондиций, ни скорости.

— То есть он изъявил желание прибавить в мышечной массе после боя с Кёртисом Блэйдсом?

— Нет. Ещё до той битвы Волков активно занимался с железом. Кроме того, вы сами знаете, как Александр готовился к схватке с Кёртисом. Тогда он тренировался дома, а нам не хватило определённых вещей, чтобы лагерь был плодотворным. Мы находились в условиях карантина.

— Тогда Волков признавался, что тренировался с палицами, а также занимался на турнике. Это действительно так?

— Да. Тогда не было возможности занести в квартиру стойку со штангой, никто не знал, сколько продлится карантин. Естественно, если бы была возможность хотя бы выезжать в зал и заниматься с железом, то результат был бы другим. Сила — показатель, который не терпит простоев. Если на протяжении одной-двух недель не уделять внимания силовым тренировкам, то последует регресс. Не стоит питать иллюзий, что можно разок накачаться и потом ничего не делать.

— Вы говорите, что не было возможности занести в квартиру стойку со штангой. Почему? Например, директор направления MMA в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов высказывал мнение, что боец не должен оказываться в ситуации, когда ему не с чем заниматься...

— Во-первых, мы не думали, что всё настолько затянется. Во-вторых, жилищные условия не всегда позволяют разместить в квартире подобное оборудование. Особенно если речь идёт о серьёзных весах. Александр занимается именно с такими, поэтому нужен оборудованный зал.

— Как изменились тренировки и питание Волкова с того момента, как он решил сделать упор на силовые нагрузки?



— Александр чётко следовал рекомендациям: протеин, правильные продукты питания. В этом вопросе очень важны регулярность тренировок и неукоснительное соблюдение диеты. Натуральный вес насколько легко поднимается, настолько же и уходит.

— Организм Александра склонен к быстрому набору мышечной массы? Ведь далеко не у всех людей этот процесс проходит просто...

— У него всё идёт постепенно. Очень быстро мышечную массу набирают те, кто «химичит», либо находится на начальной стадии тренировок. Новички очень быстро прогрессируют на старте, но потом процесс замедляется. Волков же активно работает над этим не первый год, понемногу увеличивая показатели. Нельзя сказать, что всё это произошло в одночасье.

— Сколько Волков сейчас выжимает от груди и с каким весом приседает?

— На грудь Александр жмёт 140 кг. На бицепс поднимает штангу с весом 80 кг. Также Волков делает становую тягу, а вместо приседаний выполняет выпады. Первое упражнение — с весом 190 кг, второе — с 70 кг.

— В плане соотношения физики и техники нынешняя версия Волкова — лучшая за всю карьеру?

— Александр точно находится в одной из лучших форм. Сейчас он набрал вес, но самое важное, что ему в нём комфортно. Он остался выносливым и быстрым, а силовые показатели лишь возросли. Но ещё есть к чему стремиться.

— На ваш взгляд, в нынешней форме Волков гораздо увереннее чувствовал бы себя в сражении с Блэйдсом?



— Безусловно. Даже учитывая, что тому бою предшествовал так называемый домашний лагерь, Волков подошёл к нему в неплохой форме. В отличие от Блэйдса, который «умирал» по ходу схватки, Саша хорошо дышал. Возможно, если бы он чуть раньше начал проявлять активность, спокойно одержал бы победу. Были опасения, что не хватит выносливости, которые впоследствии оказались ложными.

Возможно, мы, как тренеры, не успели вовремя посоветовать ему перейти к активным действиям. Быть может, он сам был слишком осторожен и решил не форсировать ход битвы, потому что сомневался в кондициях. Включись он не в четвёртом, а хотя бы в третьем раунде, исход мог быть иным.

— Видите ли вы в поражении от Блэйдса частично и свою вину?

— Всегда так было и будет. Если проиграл твой боец, ты виноват.

— Не думаете ли вы, что каждый набранный килограмм отдаляет Волкова от потенциальной победы над условным Фрэнсисом Нганну? Всё же соперничать с ним в мощи кажется нереальным, а падение скорости рискует иметь суровые последствия.

— Постараемся этого не допустить. Регулярно мониторим показатели бойца. И если набор массы начнёт оказывать негативный эффект на другие характеристики, то внесём корректировки. Волков сам прекрасно всё понимает и первым же скажет, если что-то пойдёт не так. Задача Александра — не стать самым большим, а быть сильным, но при этом быстрым и выносливым в рамках своего дивизиона.

— На ваш взгляд, кто сейчас является самым опасным соперником для Волкова среди тяжеловесов?

— Александру удобнее с теми, кто предпочитает вести бой в стойке. Но и с борцами можно биться и побеждать.

— Следовательно, Нганну — более удобный оппонент, чем Блэйдс?

— Думаю, это так. Да и с Кёртисом сейчас не должно быть особых проблем. Летом многие говорили, что стоило отказаться от схватки с Блэйдсом, провести её позже. Но было принято решение биться. Не считаю, что Александр проиграл без шансов. В конце концов, посмотрите на то, как по окончании поединка выглядели противники.

— Волкову до сих пор припоминают поражения от Виталия Минакова, Тони Джонсона и Ахмеда Султанова, считая его слабым борцом. Вам, как тренеру, обидно слышать такое? Ведь одним из основных направлений в Strela Team, где вы практикуете, является бразильское джиу-джитсу...

— Те поражения — уже история. Мы знаем, во что верим, и понимаем, что делаем. Остальное — лишь мнение других людей. Лично я понимаю, что Александр развивается, прогрессирует в стойке, физике, улучшает кондиции. И поверьте, в борьбе он тоже становится лучше. Вспомните тот же поединок с Фабрисио Вердумом. Тогда Волков не позволил ничего сделать одному из лучших грэпплеров в истории ММА.

— Того же Конора Макгрегора уже по инерции считают плохим борцом, памятуя о его поражениях от Артемия Ситенкова и Джо Даффи. В случае с Волковым может быть так же?

— Лично я не считаю Макгрегора плохим борцом. Просто одни специализируются на ударной технике, а другие — на борьбе.

— Кто из топ-10 тяжёлого веса серьёзно превосходит Волкова в грэпплинге?

— Никто.

— Ни Блэйдс, ни Алексей Олейник?

— Нет. Разве Блэйдс показал что-то, кроме тейкдаунов? Тем более что мы выступаем по правилам ММА, а не грэпплинга.

— Сейчас Волков — один из самых популярных российских бойцов в мире. Это отражается на популярности Strela Team?

— У нас профессиональная команда. В зал Global Fight Gym тянутся ребята, которые хотят тренироваться рядом со Strela Team и, в частности, с Александром. Лично я не слежу за тем, сколько бойцов пришли к нам благодаря Волкову.

— Обычно уровень зала оценивается по числу высококлассных бойцов, занимающихся в нём. Как тренер, на кого бы вы посоветовали обратить внимание?

— Это относится почти ко всем представителям команды — Михаилу Зайцу, Шарафу Давлатмуродову, Владимиру Канунникову, Денису Канакову. Кроме того, у нас много молодых ребят. Надеюсь, со временем всё нормализуется, и наши бойцы заявят о себе. К сожалению, из-за пандемии тяжеловато с боями, контрактами. UFC проводит масштабную чистку ростера, это же относится к PFL и Bellator. Хотелось бы, чтобы пандемия закончилась как можно быстрее и всё пришло в норму, а спортсменам было где выступать как за рубежом, так и в России.

Чем больше лиг, тем больше бойцов. Если правильно помню, в США сейчас около 120 промоушенов. Да, многие из них некрупные, но они также проводят турниры, тем самым помогая развиваться спортсменам.

— Сейчас некоторые считают, что в России существует избыток бойцов при недостатке промоушенов. На ваш взгляд, какое число крупных организаций было бы оптимальным для страны на ближайшее время?

— Хотя бы десять промоушенов, регулярно проводящих шоу. Увеличение их количества положительно скажется на развитии ММА в России.

— UFC в среднем проводит около 40 турниров в год, Bellator — в два раза меньше. Какое количество шоу в год считаете оптимальным для российского крупного промоушена?

— Одно шоу в месяц было бы неплохим результатом в том случае, если бы в стране существовало десять организаций.

— Известно, что многие иностранные бойцы едут в Дагестан, чтобы подтянуть борьбу. А к вам обращались известные спортсмены, чтобы позаниматься под вашим руководством?

— У нас в зале бойцы регулярно проводят тренировочные лагеря, спарринги. Мы открыты для сотрудничества, приглашаем как тренеров, так и спортсменов. Что касается иностранцев, то были случаи, когда те выступали в России и им было необходимо провести заключительный этап подготовки здесь. В этом случае они обращались к нам.

— Назовёте несколько имён?

— Если мы говорим о тренерах, то со Strela Team сотрудничает Кенни Джонсон (тренер по борьбе зала Black House, известный по работе с Андерсоном Силвой, Лиото Мачидой, Би Джей Пенном и другими), которого мы считаем частью нашей команды, Сэмми Схилт (четырёхкратный чемпион Гран-при К-1). Также мы приглашали к нам экс-чемпиона Glory Артёма Левина, чемпиона мира по карате-кёкусинкай Максима Дедика. В 2021 году планируем продолжать работу в данном направлении и договариваться о приезде известных наставников, чтобы почерпнуть что-то новое могли и мы сами, и наши бойцы.

— А если мы говорим о бойцах?

— Приезжали ребята из Black House, также тренировались почти все ведущие представители тяжёлого веса среди россиян. Мне кажется, наш зал достаточно известен.

— В футболе тренеры нередко ездят на стажировку к известным коллегам, благодаря чему получают возможность понаблюдать за их работой, что-то перенять у них. Вы часто посещаете другие залы?

— Когда к нам в гости приезжают иностранные специалисты, это тоже своего рода стажировка. В ходе совместной работы я узнаю что-то новое, обмениваюсь опытом. Например, последнюю неделю перед боем с Оверимом мы провели в Black House, за это время я многое почерпнул. Стараюсь извлекать пользу из любой поездки.

— Наверняка у каждого тренера есть на примете несколько бойцов, с которыми он очень хотел бы поработать. Вы можете выделить тройку таких?

— Мне хватает своих. Но я бы очень хотел вместе с ними побывать в крупнейших залах мира, чтобы они получили дополнительный опыт. Например, в США мы в основном тренировались в Black House, но также иногда посещали Kings MMA. До American Kickboxing Academy пока не доехали, но желание было. Отмечу, что подготовка строится под конкретного соперника. Если будет необходимо позаниматься в определённом лагере, то мы это сделаем. Либо пригласим конкретного наставника или бойца к себе. Сейчас наши возможности ограничены исключительно пандемией.

— Многие гадают, сделает ли UFC Александра первым претендентом на пояс. В частности, менеджер Волкова Иван Банников уверен, что так будет в случае победы Стипе Миочича над Фрэнсисом Нганну. Вы согласны?

— Иван — мой партнёр и друг. Я с ним абсолютно согласен. Многое будет зависеть от того, как завершится поединок между Миочичем и Нганну, а также два других, которые пройдут в ближайшие недели — между Блэйдсом и Дерриком Льюисом и Розенстрайком и Сирилом Ганом. Естественно, важную роль будут играть амбиции Джона Джонса и мнение матчмейкеров.

— Чем выгоднее для Волкова победа Миочича?

— Мне кажется, в случае победы Стипе может объявить об уходе из спорта. Это будет красивое завершение карьеры, а UFC разыграет вакантный титул. Хуже будет, если Миочич выиграет и останется, но решит взять длительный перерыв.

— Что ждёт дивизион в случае успеха Нганну?

— Если выиграет Нганну, то будет здорово. Он любит драться часто. Хотя кто знает, что случится после его победы. Каждому хочется подольше подержать пояс. Но гадать бессмысленно — узнаем об этом совсем скоро. Быть может, UFC назовёт первым претендентом Джона Джонса, а ребята в очереди скажут: «Что же делать? Придётся опять ждать?»

— Насколько честно с ходу давать Джонсу побороться за титул?

— С одной стороны, это несправедливо. С другой, Джонс — это имя. Надо думать, насколько это выгодно UFC. Там считают прибыль, рейтинги и всё остальное. Кроме того, необходимо понимать, что на уме у самого Джона. Хочет ли он провести своего рода разминочный бой в новом для себя дивизионе или готов сразу биться за пояс.

— С финансовой точки зрения сделать Джонса первым претендентом — наиболее выгодно для UFC?

— Это один из интересных вариантов. Как минимум для США. Но, например, поединок Волкова с Нганну или Миочичем видится мне не менее привлекательным. Для российского рынка уж точно.

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— Как думаете, UFC придаёт серьёзное значение российскому рынку?

— В противном случае промоушен не заходил бы сюда. Турниры проходят только в США и ОАЭ исключительно из-за пандемии. Та же Франция уже давно стоит в очереди. На мой взгляд, UFC интересны многие страны, а Россия — огромное государство. Недаром мы занимаем третье место по числу бойцов в ростере.

— После боя Банников сказал, что Волков наравне с Оверимом обладает самым высоким бойцовским IQ среди представителей тяжёлого веса. Вы согласны?

— Да, безусловно.

— Кого бы вы определили в тройку сильнейших бойцов тяжёлого веса UFC по ключевым параметрам — IQ, ударной технике, борьбе, физике?

— Для начала скажу, что готов включить Волкова в топ-3 бойцов UFC по всем вышеназванным показателям. Что касается IQ, то, помимо Александра и Алистара, отметил бы Миочича. В борьбе одну из лидирующих позиций занимают Блэйдс (что отлично подтверждает статистика тейкдаунов), Алексей Олейник. Места среди лидеров однозначно заслуживал Вердум, недавно перешедший в PFL.

— Стойка?

— Здесь сложно однозначно оценивать. Есть техничные ударники, а есть тот же Нганну, которому достаточно донести кулак до головы оппонента, чтобы тот упал. И непонятно, относится это ударке или к физике. В первом случае выделил бы Миочича и Розенстрайка. Тот же Ган имеет неплохую базу.