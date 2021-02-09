Возвращение в топ-5 рейтинга и статусный поединок: чего ждать Волкову после победы над Оверимом в UFC

Александр Волков одержал одну из самых важных побед в карьере и вернулся в пятёрку сильнейших представителей тяжёлого дивизиона UFC. При удачном стечении обстоятельств он может войти в топ-3 и получить право сразиться за звание первого претендента. Как на карьеру россиянина способен повлиять триумф в бою с Алистаром Оверимом — в материале RT.

Является ли Оверим самым звёздным оппонентом в карьере Волкова?

Безусловно, Алистар Оверим входит в число самых прославленных представителей боевых искусств в истории. Голландский боец добился огромных успехов как в ММА, так и в кикбоксинге и стал первым, кому удалось удерживать три титула в двух видах спорта одновременно. В 2010 году он владел поясами в Strikeforce, DREAM и K-1.

Тем не менее однозначно назвать Оверима самым звёздным из соперников Александра Волкова сложно. Если голландец наверняка превосходит Виталия Минакова и Кёртиса Блэйдса, то в сравнении с Фабрисио Вердумом смотрится уже не так выигрышно. В отличие от Оверима, последний всё же сумел стать чемпионом в крупнейшем ММА-промоушене мира, а также может похвастаться победами на первенствах планеты по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу. Кроме того, именно бразилец прервал 10-летнюю беспроигрышную серию Фёдора Емельяненко и сокрушил легендарного Кейна Веласкеса. С учётом этого, Алистар хоть и немного, но уступает.

Настолько ли ценна победа над Оверимом?

Примечательно, что многие поспешили усомниться в важности триумфа Волкова на UFC Vegas 18. Как заявил менеджер россиянина Иван Банников, ещё в преддверии турнира ряд фанатов поспешили списать Оверима со счетов, ссылаясь на его поражения в битвах с Жаирзиньо Розенстрайком, Кёртисом Блэйдсом и Фрэнсисом Нганну, а также немолодые годы. В мае 2020-го Алистар отпраздновал 40-летие, а некоторые болельщики считают данный возраст критическим для профессионального бойца.

Тем не менее недооценивать важность успеха россиянина не стоит. Во-первых, даже в столь зрелом возрасте представители тяжёлого веса продолжают успешно выступать, что не раз доказывали бойцы как UFC, так и других промоушенов. Тот же Вердум выиграл титул в 37 лет, Дэниел Кормье — в 39, а легендарный Рэнди Кутюр — за три месяца до наступления 44-летия.

С годами Оверим не только не растерял навыки, но и стал гораздо более расчётливым и хитрым бойцом. Вплоть до 2014 года он брал верх за счёт физической мощи, а лишившись её, полностью переформатировался и стал действовать гораздо более выверенно. Лишним подтверждением его уровня является тот факт, что с 2016 года он уступал лишь чемпиону и представителям топ-5 рейтинга.

Как высоко Волков поднимется в рейтинге тяжёлого веса?

В преддверии UFC Vegas 18 Волков занимал шестую строчку в табели о рангах, в то время как Оверим располагался на одну позицию выше. Данный успех уже позволил ему поменяться местами с голландцем. Что касается дальнейших перспектив, то здесь многое зависит от итогов грядущих шоу. В частности, речь идёт о двух других турнирах серии Fight Night, которые пройдут в феврале. Оба карда возглавят поединки в тяжёлом весе. Сначала в октагон войдут бывшие обидчики Волкова — Кёртис Блэйдс и Деррик Льюис, а неделю спустя — Жаирзиньо Розенстрайк и Сирил Ган.

На данный момент Блэйдс, Льюис и Розенстрайк находятся выше Волкова в рейтинге, но в случае неудачи могут пропустить россиянина вперёд. Таким образом, при удачном стечении обстоятельств, Александр может подняться на третью строчку, что станет для него повторением лучшего результата в карьере. В апреле 2018-го он уступал лишь чемпиону Миочичу, Нганну и Овериму.

Гарантирует ли данный успех Волкову статус первого претендента?

По окончании турнира менеджер россиянина заявил, что тот может подраться за пояс уже в ближайшем будущем. По словам Банникова, это произойдёт, если Миочич отстоит звание в схватке с Нганну. При этом он считает, что в случае успеха Фрэнсиса, Волкову предстоит провести ещё один поединок, по результатам которого он может стать первым претендентом.

Однако пока слабо верится, что UFC сходу предоставит Волкову шанс побороться за трофей, даже если Миочич проведёт успешную защиту. В титульной гонке россиянин уж точно уступает Блэйдсу, с которым сам не справился в июне. Уже сейчас тот имеет в активе одну из самых продолжительных беспроигрышных серий в рамках категории. Кёртис выиграл четыре битвы подряд, чем могут похвастаться лишь тот же Нганну и Ган. Победа над Льюисом окончательно укрепит его в статусе первого претендента.

Если не чемпион, то кто станет следующим соперником Волкова?

Если всё пойдёт по вышеописанному сценарию, а россиянин действительно не получит шанс сходу сразиться за пояс, то наверняка станет участником своеобразного отборочного турнира. Матчмейкеры вряд ли упустят возможность определить будущего претендента в клетке и дадут в оппоненты Волкову победителя дуэли между Розенстрайком и Ганом.

Также не стоит окончательно исключать вариант развития событий, при котором следующим противником Волкова станет кто-либо из пары Блэйдс — Льюис. Битва с первым может быть утверждена, если чемпион получит серьёзную травму или решит взять длительный перерыв от выступлений. Причём не исключено, что в этом случае на кону будет стоять временный титул.

Решение назначить бой со вторым может быть продиктовано желанием промоушена устроить реванш. В октябре 2018 года именно Деррик в концовке поединка нокаутировал Александра и лишил его возможности побороться за пояс, а эффектная победа в реванше лишь укрепит россиянина в топе дивизиона.

Завершит ли карьеру Оверим после поражения?

Для Оверима недавняя неудача стала одной из самых чувствительных за последние годы. Он оказался на канвасе уже в середине второго раунда — так быстро его не нокаутировали с декабря 2017-го. Тот же Розенстрайк провёл с ним в клетке почти все отведённые 25 минут, а Блэйдсу потребовалось чуть менее 13. При этом тревожные звонки звучали и по ходу предыдущих битв. С Аугусто Сакаи он прошёл почти всю дистанции и вполне мог проиграть решением, а в дуэли с Уолтом Харрисом и вовсе был на волоске от фиаско.

Но ставить крест на карьере Оверима рано. Во-первых, даже в возрасте 40 лет многие бойцы тяжёлого веса продолжают успешно выступать и добиваться успеха. Во-вторых, ранее Алистар уже переживал и более тяжёлые периоды. Достаточно вспомнить, как в период с 2013-го по 2014 год он проиграл три поединка из четырёх, причём все досрочно. После этого он одержал четыре победы подряд и стал первым претендентом.