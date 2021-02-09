Штырков оценил свои шансы на чемпионский пояс в ACA

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков поделился мнением о перспективах завоевания чемпионских поясов в лиге Absolute Championship Akhmat (АСА).
Штырков оценил свои шансы на чемпионский пояс в ACA
  • © Официальный Instagram-аккаунт Ивана Штыркова

«Мы, спортсмены, амбициозные люди. Сейчас в полутяжёлом весе вакантный пояс, в тяжах у пояса есть обладатель. Я не заглядываю за спину соперникам. Сейчас пока ждём, когда назначат бой», — цитирует Штыркова «Чемпионат»

Иван Штырков провёл 20 боёв в MMA, одержал 17 побед, потерпел два поражения и один раз закончил поединок вничью. 

ACA — российский промоушен, проводящий бои по MMA. 

Ранее в ACA объявили о подписании контракта со Штырковым.

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