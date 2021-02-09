Штырков оценил свои шансы на чемпионский пояс в ACA
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«Мы, спортсмены, амбициозные люди. Сейчас в полутяжёлом весе вакантный пояс, в тяжах у пояса есть обладатель. Я не заглядываю за спину соперникам. Сейчас пока ждём, когда назначат бой», — цитирует Штыркова «Чемпионат».
Иван Штырков провёл 20 боёв в MMA, одержал 17 побед, потерпел два поражения и один раз закончил поединок вничью.
ACA — российский промоушен, проводящий бои по MMA.
Ранее в ACA объявили о подписании контракта со Штырковым.