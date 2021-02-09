Штырков оценил свои шансы на чемпионский пояс в ACA

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков поделился мнением о перспективах завоевания чемпионских поясов в лиге Absolute Championship Akhmat (АСА).

«Мы, спортсмены, амбициозные люди. Сейчас в полутяжёлом весе вакантный пояс, в тяжах у пояса есть обладатель. Я не заглядываю за спину соперникам. Сейчас пока ждём, когда назначат бой», — цитирует Штыркова «Чемпионат».



Иван Штырков провёл 20 боёв в MMA, одержал 17 побед, потерпел два поражения и один раз закончил поединок вничью.



ACA — российский промоушен, проводящий бои по MMA.



Ранее в ACA объявили о подписании контракта со Штырковым.