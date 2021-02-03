В ACA объявили о подписании контракта со Штырковым

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Глава промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко объявил о подписании контракта с российским бойцом смешанных единоборств Иваном Штырковым.
В ACA объявили о подписании контракта со Штырковым
  • © Пресс-служба RCC

«Иван Штырков подписал долгосрочный контракт с ACA. У Ивана уже достаточно весомое имя в российских смешанных единоборствах. У него большой потенциал для выступлений в нашей организации. Надеюсь, он сможет оправдать своё прозвище Уральский Халк и наведёт шороху в полутяжёлом дивизионе ACA», — цитирует пресс-служба АСА Яценко.

В последнем поединке, который состоялся на турнире АСА 115, Штырков проиграл единогласным решением судей своему соотечественнику Магомеду Исмаилову.

Ранее владелец AMC Fight Nights сообщил о переговорах по контракту с Исмаиловым.

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