В ACA объявили о подписании контракта со Штырковым
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«Иван Штырков подписал долгосрочный контракт с ACA. У Ивана уже достаточно весомое имя в российских смешанных единоборствах. У него большой потенциал для выступлений в нашей организации. Надеюсь, он сможет оправдать своё прозвище Уральский Халк и наведёт шороху в полутяжёлом дивизионе ACA», — цитирует пресс-служба АСА Яценко.
В последнем поединке, который состоялся на турнире АСА 115, Штырков проиграл единогласным решением судей своему соотечественнику Магомеду Исмаилову.
Ранее владелец AMC Fight Nights сообщил о переговорах по контракту с Исмаиловым.