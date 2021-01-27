Владелец AMC Fight Nights сообщил о переговорах по контракту с Исмаиловым

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Владелец AMC Fight Nights Амир Мурадов рассказал, что в настоящее время ведёт переговоры о подписании контракта с бойцом среднего веса Магомедом Исмаиловым.
Владелец AMC Fight Nights сообщил о переговорах по контракту с Исмаиловым
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Они (переговоры. — RT) реально идут и довольно-таки долго уже проходят. Залежался Магомед с ответом… Обсуждаем бой с Минеевым. После турнира ACA, когда он дрался со Штырковым, уже должен был с ним обговорить, как двигаться дальше. Мы должны планировать поединок — когда мы его сделаем. Всё оттягивалось: то я улетал, то он был в Махачкале. Всё никак не могли увидеться. У него незаконченное дело с ACA. Поэтому вчера я дождался, пока он поехал разговаривать с руководством... Сейчас два-три дня — и будет точный ответ от Магомеда: двигается он с ACA или будет драться у нас», — заявил Мурадов в интервью Александру Лютикову.

Ранее сообщалось, что Исмаилов был номинирован на звание «Боец года» по версии ACA.

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