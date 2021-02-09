Нурмагомедов: стараюсь практически везде брать маму с собой

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих отношениях с матерью.
Нурмагомедов: стараюсь практически везде брать маму с собой
  • © Сергей Ведяшкин
  • АГН «Москва»

«Стараюсь практически везде брать маму с собой, куда бы ни летел. Говорю, чтобы берегла своё здоровье. Работаем над её здоровьем. Практически не обсуждаем спорт. Обсуждаем семейные дела, здоровье и так далее», — сказал Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ».

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Он объяснил решение обещанием своей матери. На его счету 29 побед и ни одного поражения в MMA.

Ранее Нурмагомедов заявил, что Макгрегор и Порье не показали ничего сверхъестественного в своём бою.

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