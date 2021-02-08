Нурмагомедов: ничего сверхъестественного Макгрегор и Порье не показали

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился своими впечатлениями от поединка между Конором Макгрегором и Дастином Порье на турнире UFC 257.
Нурмагомедов: ничего сверхъестественного Макгрегор и Порье не показали
  • Reuters

«Я не сказал бы, что разочаровали, но и ничего сверхъестественного не показали. С Порье я бился — ничего особенного. С Макгрегором — то же самое. Я на самом деле считаю, что сейчас Порье заслуживает быть чемпионом UFC. Это моё мнение. Вы посмотрите на тех бойцов, с кем он бился. Джим Миллер, Эдди Альварес, Энтони Петтис, Макс Холлоуэй, со мной бился, с Конором. Это топовые бойцы. Может быть даже такое, что все они в будущем войдут в Зал славы UFC», — заявил Нурмагомедов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде боя на турнире UFC 257, который проходил 24 января в Абу-Даби.

Ранее Нурмагомедов заявил, что не планирует выступать в собственном промоушене.

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