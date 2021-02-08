Нурмагомедов заявил, что не планирует выступать в собственном промоушене
- Reuters
«А с кем выступить? Сам я выйду в свою же клетку и сделаю бой с тенью? Может, будет показательное выступление, может, мастер-класс. Никогда не знаешь. Сейчас мне 32 года, неизвестно, что будет в 35. Но пока таких планов нет», — сказал боец в эфире передачи «Все на Матч!»
32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в UFC после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов анонсировал новую встречу с главой UFC.