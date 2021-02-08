Нурмагомедов заявил, что не планирует выступать в собственном промоушене

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не планирует выступления в принадлежащем ему промоушене Eagle FC.
Нурмагомедов заявил, что не планирует выступать в собственном промоушене
  • Reuters

«А с кем выступить? Сам я выйду в свою же клетку и сделаю бой с тенью? Может, будет показательное выступление, может, мастер-класс. Никогда не знаешь. Сейчас мне 32 года, неизвестно, что будет в 35. Но пока таких планов нет», — сказал боец в эфире передачи «Все на Матч!»

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в UFC после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов анонсировал новую встречу с главой UFC.

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