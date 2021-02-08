Нурмагомедов анонсировал новую встречу с главой UFC

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что в конце февраля 2021 года вновь встретится с главой организации Даной Уайтом.
Нурмагомедов анонсировал новую встречу с главой UFC
  • Reuters

«Я сосредоточен сейчас на своих проектах. Их четыре-пять. Насчёт карьеры бойца: я не хочу вдаваться в подробности. Дана Уайт очень честный. Думаю, он придёт к общественности и журналистам с сообщением, которое я ему отправил где-то неделю назад. Я написал, как хотел бы, чтобы всё развивалось в лёгком весе, мне не нравится текущая ситуация. Я знаю, что бойцы уже строят планы на май-июнь, чтобы разыграть мой титул. Но Дана сказал, что ещё не закончил. Сказал мне: «Прилетишь в Лас-Вегас в конце февраля — сядем». Ему нужно принять какое-то решение. И я приму любое», — сказал Хабиб в эфире передачи «Все на Матч!». 

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над Джастином Гэтжи. В конце января российский боец встречался с главой UFC Даной Уайтом. На встрече функционер пытался убедить спортсмена провести ещё один поединок.

Ранее Нурмагомедов признался, что хотел бы сыграть за «Реал».

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