«Чувствую, что пришло моё время»: что говорили в команде Волкова после победы нокаутом над Оверимом в UFC

Александр Волков заявил о готовности побороться за титул UFC в тяжёлом весе после победы над Алистаром Оверимом на турнире в Лас-Вегасе. Его менеджер Иван Банников рассказал, при каком условии россиянин станет следующим претендентом на пояс, а тренер Тарас Кияшко объяснил, почему его подопечному после боя пришлось отправиться в больницу.

На турнире UFC Vegas 18 Александр Волков одержал одну из самых важных побед в своей карьере. Российский боец нокаутировал экс-чемпиона Strikeforce и K-1 Алистера Оверима и укрепил свои позиции в чемпионской гонке UFC. Схватка продлилась чуть менее полутора раундов. По ходу второго отрезка он пропустил несколько жёстких ударов, а роковой стала комбинация из правого прямого и левого хука, позволившая Драго в 22-й раз в карьере выиграть нокаутом.

«Всё здорово, я очень рад этой победе. Чувствую, что пришло моё время. Я иду за поясом! Бой за титул — однозначно мой приоритет. Но в тяжёлом дивизионе назначены очень хорошие поединки — посмотрим, что будет в них. Дальше станет понятно, какое место я занимаю», — заявил Волков после окончания дуэли.

Стоит отметить, что Оверим оказался на канвасе ещё по ходу первого раунда, но это произошло, скорее, из-за потери равновесия. Зато во втором он дважды находился в состоянии грогги и мог уступить значительно раньше. По словам Волкова, в определённый момент он почувствовал, что может выиграть досрочно, и пошёл вперёд.

«Я увидел, что его лицо всё в сечках, отовсюду бежит кровь. Я просто ждал возможности пробить хороший удар. Сейчас моя форма очень хороша, но это не финальная версия меня. В будущем я буду становиться ещё лучше, я работаю над всеми своими навыками, которым раньше не так много внимания уделял», — заключил боец.

По итогам турнира Волков, получивший денежный приз за «Выступление вечера», был вынужден отправиться в больницу. Как признался сам боец, по ходу битвы он повредил ногу.

«Всем большое спасибо за поздравления. Физически не смогу ответить всем на ваши сообщения. Большое спасибо тем, кто поддерживал. Сейчас я приехал после боя в больницу, нужно сделать снимок. У меня всё нормально, просто немного подразбил ногу. Необходимо для протокола сделать снимок, что это не перелом. Так я полностью нахожусь в хорошем состоянии, доволен победой, доволен тем, как прошел бой. Всё отлично, спасибо всем за поддержку. Дальше будем идти к титулу», — написал Волков в своём Instagram.

Информацию подтвердил и наставник Волкова Тарас Кияшко. Специалист рассказал, что у тяжеловеса были проблемы с ногой ещё в ходе подготовки к турниру, а по ходу боя с Оверимом это состояние лишь усугубилось.

«Он разбил ногу. Перед боем оба голеностопа были повреждены. Во время тренировок постоянно били ногами, потом реанимировали их — лёд, лечение. Во время подготовки времени на восстановление нет: ноги то разбиваются, то заживают. Думаю, что всё-таки перелома нет, что это сильный ушиб. Сейчас сделают снимок и скажут. Оверим, кстати, лежит тут рядом», — цитирует Кияшко «Матч ТВ».

Тренер заверил, что Волков не испытывал проблем с недооцениванием соперника, которому в мае исполнится 41 год.

«Так и думали, что второй или третий раунд. Но я не ожидал, что Оверим уже на второй раунд выйдет таким. Саша сказал, что с первых секунд понял, что если всё не закончится во втором раунде, то бой остановят. Оверим был сильно посечён, кровь мешала видеть», — добавил Кияшко.

Успех клиента прокомментировал менеджер российского тяжеловеса Иван Банников. Он также выразил недоумение тем фактом, что многие болельщики снисходительно относились к опытному Овериму и выразил уверенность, что Волков завоюет титул UFC.

«Алистар, в принципе, шёл на серии из четырёх побед. Бой с Розенстрайком, я считаю, остановили очень рано. Он говорил, что это будет его последний забег за титулом. И сейчас забавно читать, что всё, карьера Алистара закончилась, он старый... Конечно, когда вот так побеждают такого бойца, как Алистар, все начинают думать, что он закончился. А он не закончился, он и сейчас прекрасный боец. Очень умный. Он и Саша — бойцы с самым высоким боевым IQ в тяжёлом дивизионе. Думаю, Оверим находился в лучшей форме в карьере. Ему просто не повезло, что форма Александра сейчас сильно выше, чем у него. И у многих бойцов. Саша станет чемпионом UFC, попомните моё слово», — приводит слова Банникова «Спорт-Экспресс».

Менеджер также предположил, что при определённом стечении обстоятельств Волков может подраться за титул уже в следующем поединке. По его словам, если Стипе Миочичу удастся защитить пояс в противостоянии с Фрэнсисом Нганну, то Александр станет претендентом №1.

«Если выиграет Стипе, то нам не нужно будет драться ни с кем, а будем сразу выходить на чемпионский бой. Если Фрэнсис, то дадут подраться ещё с победителем боя Льюис — Блейдс. Уверен, что Александр пройдёт любого из них. В прошлом бою с Кёртисом ему не хватило подготовки. Блейдс тогда чуть не «умер», пытаясь переводить Сашу (на землю. — RT). Думаю, он «умрёт» уже ко второму раунду, а потом Саша его уничтожит. Льюис же не переживёт и первого, получая удары Волкова», — отметил Банников.

Победа российского бойца вызвала ажиотаж не только внутри ММА-сообщества, но и представителей других видов спорта. Так, Волкова поздравил нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба, с которым боец находится в приятельских отношениях.

«С победой! Болели, переживали! Лучшие!» — написал Дзюба в социальной сети Instagram.

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Свои поздравления Волкову также адресовал действующий чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян, а бывший обладатель титула Bellator в среднем весе Александр Шлеменко отметил прогресс соотечественника.

«Предсказывал, что Волков победит. Сейчас он побил уже почти всех, набрал массу, вес, изменился. Он сейчас раскрывается постепенно. Волков сейчас сильнее, чем был. Александр имеет звания чемпиона. Он знает, что значит быть чемпионом. Считаю, это только вопрос времени, он будет чемпионом UFC», — сказал Шлеменко «Чемпионату».

Стоит отметить, что Волков стал третьим россиянином, которому удалось нанести поражение Овериму. На заре карьеры голландский боец дважды уступил Юрию Кочкину, а в 2007 году проиграл нокаутом Сергею Харитонову.

«Саня стал мощнее, по сравнению с тем, что было с Харди, и это сказалось в бою. Волков победил легенду, и больше всего мне понравилось, что он был полностью уверен в своих силах. Из нынешних тяжеловесов UFC наибольшую опасность для него представляет Стипе Миочич и, конечно же, Фрэнсис Нганну. Уверен, что одна-две победы, и Саня будет драться за звание чемпиона», — сказал Харитонов.