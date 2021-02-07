Шлеменко считает, что Волков станет чемпионом UFC

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал победу соотечественника Александра Волкова над нидерландцем Алистаром Оверимом в главном бою турнира UFC Vegas 18.

«Предсказывал, что Волков победит. Сейчас он победил уже почти всех, набрал массу, вес, изменился. Он сейчас раскрывается постепенно. Волков сейчас сильнее, чем был. Александр имеет звания чемпиона. Он знает, что значит быть чемпионом. Считаю, это только вопрос времени, он будет чемпионом UFC», — приводит слова Шлеменко «Чемпионат».

32-летний Волков одержал досрочную победу над 40-летним Оверимом нокаутом во втором раунде.

В послужном списке россиянина 33 победы и восемь поражений в ММА.

Действующим чемпионом UFC в тяжёлом весе является американец Стипе Миочич, которому в конце марта предстоит защита титула в поединке с французом Фрэнсисом Нганну.

Ранее сообщалось, что у Волкова диагностировали ушиб ноги после боя с Оверимом.