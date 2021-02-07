У Волкова диагностировали ушиб ноги после боя с Оверимом

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Тарас Кияшко, тренер российского бойца UFC Александра Волкова, сообщил результаты обследования своего подопечного, проведённого после поединка с нидерландцем Алистаром Оверимом на турнире UFC Vegas 18.
У Волкова диагностировали ушиб ноги после боя с Оверимом
  • © UFC

«У Саши нет перелома, диагностировали сильный ушиб. Он по протоколу пока ещё в больнице, но в ближайшее время выпустят», — приводит слова Кияшко ТАСС.

32-летний Волков одержал досрочную победу над 40-летним Оверимом нокаутом во втором раунде. 

В послужном списке россиянина 33 победы и восемь поражений в ММА. На счету 40-летнего нидерландца 47 побед и 19 поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Волков попал в больницу после боя с Оверимом на UFC Vegas 18.

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