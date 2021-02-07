Волков заявил о желании получить титульный бой в UFC
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«Это моё время, я очень рад, и я иду за поясом. Я много работаю над ударной техникой, но также работаю над борьбой. Знал, что мог закончить бой досрочно, я видел его лицо и понимал, что нужен хороший удар, чтобы его нокаутировать. Я в потрясающей форме, но потенциал ещё есть», — заявил Волков после поединка.
Он отметил, что заслуживает право на титульный бой.
«Посмотрим, как сложатся бои в тяжёлом весе в ближайшее время», — добавил россиянин.
В послужном списке 32-летнего Волкова 33 победы и восемь поражений в ММА. Действующим чемпионом UFC в тяжёлом весе является американец Стипе Миочич, которому в конце марта предстоит защита титула в поединке с французом Фрэнсисом Нганну.
Ранее сообщалось, что Волков нокаутировал Оверима на UFC Vegas 18.