Волков обратился к Овериму после поединка на UFC Vegas 18

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Российский боец UFC Александр Волков после победы над нидерландцем Алистаром Оверимом на турнире UFC Vegas 18 обратился к своему сопернику.
Волков обратился к Овериму после поединка на UFC Vegas 18
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«С большим уважением к легенде. Алистар — один из бойцов, на боях которого я рос. Но бой есть бой, побеждает сильнейший, спасибо ему за эту встречу. Спасибо моей команде и семье за эту победу! Мы двигаемся дальше!» — написал Волков в своём Instagram.

32-летний Волков одержал досрочную победу над 40-летним Оверимом нокаутом во втором раунде. 

В послужном списке россиянина 33 победы и восемь поражений в ММА. На счету 40-летнего нидерландца 47 побед и 19 поражений, а ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Сергей Харитонов высказал мнение, что Волков не оставил никаких шансов Овериму.

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