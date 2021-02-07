Волков обратился к Овериму после поединка на UFC Vegas 18
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«С большим уважением к легенде. Алистар — один из бойцов, на боях которого я рос. Но бой есть бой, побеждает сильнейший, спасибо ему за эту встречу. Спасибо моей команде и семье за эту победу! Мы двигаемся дальше!» — написал Волков в своём Instagram.
32-летний Волков одержал досрочную победу над 40-летним Оверимом нокаутом во втором раунде.
В послужном списке россиянина 33 победы и восемь поражений в ММА. На счету 40-летнего нидерландца 47 побед и 19 поражений, а ещё один бой был признан несостоявшимся.
Ранее Сергей Харитонов высказал мнение, что Волков не оставил никаких шансов Овериму.