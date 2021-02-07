Харитонов считает, что Волков не оставил никаких шансов Овериму
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«Волков не оставил никаких шансов Овериму. Алистар выглядел очень плохо, был увесистый живот. Саша тактически правильно и грамотно провёл бой, ничего не позволив сопернику», — приводит слова Харитонова ТАСС.
Он отметил, что Волков заслужил право на титульный бой.
«Бой против Миочича или Нганну был бы очень интересным», — добавил Харитонов.
32-летний Волков одержал досрочную победу над 40-летним Оверимом нокаутом во втором раунде.
В послужном списке россиянина 33 победы и восемь поражений в ММА.
Действующим чемпионом UFC в тяжёлом весе является американец Стипе Миочич, которому в конце марта предстоит защита титула в поединке с французом Фрэнсисом Нганну.
Ранее сообщалось, что Волков попал в больницу после боя с Оверимом на UFC Vegas 18.