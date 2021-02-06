Шлеменко надеется, что Волков нокаутирует Оверима на турнире UFC в Лас-Вегасе

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился ожиданиями от поединка между соотечественником Александром Волковым и голландцем Алистаром Оверимом на турнире UFC Vegas 18.

«Жду победы Александра в этом бою. Очень сильно надеюсь, что он выиграет нокаутом в поздних раундах — четвёртом или пятом. Считаю, у Волкова есть преимущество в выносливости. Раньше это было так, сейчас, конечно, он вес набрал. Но дышит Волков лучше, чем Оверим», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

Он отметил, что теперь Волков выглядит гораздо внушительнее, чем раньше, и ему интересно, как это будет проявляться в поединке. Экс-чемпион Bellator также допустил, что после этой схватки Волкову могут дать претендентский бой.

«Ну а кому ещё давать? Тут же вопрос, как именно Волков выиграет. Если он хорошо всё сделает, выиграет нокаутом, то почему нет», — добавил Шлеменко.

Поединок между 32-летним Волковым и 40-летним Оверимом пройдёт 6 февраля в Лас-Вегасе.

В своём последнем поединке, который прошёл на UFC 254 в октябре, Волков нокаутировал американца Уолта Харриса. Для россиянина эта победа стала 32-й при восьми поражениях.

Оверим в сентябре одолел бразильца Аугусто Сакаи на турнире UFC Vegas 9. Всего на счету спортсмена из Нидерландов 47 побед и 18 проигранных боёв.

Ранее в сети появилось видео дуэли взглядов Волкова и Оверима.