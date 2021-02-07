Победа Волкова над Оверимом, «летящее колено» Сэндхагена и успех Валиева: чем запомнился UFC Vegas 18

В Лас-Вегасе завершился турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Vegas 18. Александр Волков нокаутировал Алистера Оверима во втором раунде, а Кори Сэндхаген с помощью эффектного удара коленом в прыжке расправился с Фрэнки Эдгаром за 28 секунд. Также шоу запомнилось успехом Тимура Валиева и красочной битвой Бенэила Дариуша с Диего Феррерой.

UFC Vegas 18 стал первым турниром Абсолютного бойцовского чемпионата в 2021 году, прошедшим в США. После трёх шоу подряд в ОАЭ крупнейший ММА-промоушен вернулся на родину, но не без проблем. Несколько запланированных схваток было отменено по различным причинам, главной из которых ожидаемо стал коронавирус. Но если россиянину Тимуру Валиеву сумели найти замену и всё же позволили выступить в Лас-Вегасе, то Коди Стэменну повезло меньше. На замену Андре Юэллу вышел Аскар Аскар, но за несколько часов до боя у него были выявлены проблемы со здоровьем.

Что касается Валиева, то для него UFC Vegas 18 имел огромное значение. После неудачного дебюта в организации ему было необходимо уверенно взять верх, чтобы подтвердить свои притязания на высокие места. Оппонент отлично подходил под эту задачу. За последние два с половиной года Мартин Дэй трижды заходил в октагон, но ни разу не выиграл, дважды уступив досрочно. Тем не менее недооценивать его не стоило. За гавайца говорили солидное преимущество в росте (178 против 168 см), а также чёрный пояс по тхэквондо.

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Правда, уже по первым минутам было заметно, что это вряд ли поможет Дэю. Валиев не только уверенно работал в стойке и перебивал визави, но и демонстрировал, что способен неплохо контролировать противника на земле. Уже в середине раунда он перевёл американца на настил, где целенаправленно избивал на протяжении следующих без малого трёх минут. Не сказать, чтобы Мартин был близок к очередному досрочному поражению, но практически не отвечал.

В подобном ключе прошли и оставшиеся два раунда, по ходу которых превосходство Валиева лишь возрастало. В общем счёте он провёл в доминирующей позиции 11 минут 19 секунд и почти в семь раз превзошёл соперника по числу значимых ударов. На счету россиянина подобных оказалось 55, в то время как американец сумел ответить лишь восемью. Более-менее успешным эпизодом в исполнении Дэя можно назвать лишь переход в фулл-гард в конце второй пятиминутки, правда, извлечь из него дивиденды он не смог.

В итоге сразу двое судей отдали Валиеву победу с разгромным счётом 30:25, а ещё один — 30:26. Добиться успеха Тимуру не помешали ни экстренная смена оппонента, ни тот факт, что поединок прошёл в не самом удобном для него полулёгком весе. Сам россиянин признался, что на этот раз был более хладнокровным в октагоне, и изъявил желание в будущем подраться с Хулио Арсе, из-за коронавируса вынужденного пропустить шоу в Лас-Вегасе.

Помимо триумфа Валиева, предварительная программа запомнилась ярким нокаутом в исполнении Оде Осборна. Уже на 27-й секунде ямаец поймал хай-кик и мощным прямым ударом уложил на канвас Джерома Риверу, проигравшего второй бой за 19 дней. Драматично завершилась дуэль с участием Девонте Смита. Джастин Джайнес вышел на коротком уведомлении вместо Алекса да Силвы, но во втором раунде был вынужден прекратить выступление из-за травмы. По ходу противостояния у бойца образовалась гематома, которая практически полностью закрыла ему левый глаз. После консультаций с врачом рефери Кит Петерсон принял решение остановить сражение.

Основной кард открылся уверенным выступлением бразильского полутяжеловеса Данило Маркеса. Обидчик Хадиса Ибрагимова не оставил ни шанса Майку Родригесу — сначала изрядно помучил того в партере, а затем провёл удушающий приём сзади. Гораздо более красочной и конкурентной получилась дуэль Бенэила Дариуша и Диего Феррейры. Временами оба забывали об осторожности и устраивали ожесточённый размен ударами на ближней дистанции, в котором немного успешнее смотрелся бразилец. Однако четыре тейкдауна стали серьёзным подспорьем для американца и если не склонили чашу весов на его сторону, то как минимум позволили ему выровнять положение.

По ходу третьего отрезка сложилось впечатление, что Феррейра сумеет перебить подуставшего Дариуша и добиться победы, но тот не сумел использовать свой шанс. Он нанёс меньше точных и акцентированных ударов, а в концовке и вовсе позволил в пятый раз перевести себя на землю. В итоге Бенэил взял верх раздельным решением и во второй раз подряд расправился с Диего. Впервые они встретились в октябре 2014 года и также провели в клетке все запланированные 15 минут. Правда, тогда судьи были единодушны.

Впоследствии успеха поочерёдно добились пятый номер наилегчайшего веса Алешандре Пантожа и ветеран промоушена Клэй Гуида, но одним из самых ярких событий турнира стал триумф Кори Сэндхагена. Феноменальный удар коленом в прыжке на 28-й секунде не только помог ему расправиться с одним из самых прославленных представителей лёгких категорий Фрэнки Эдгаром, но и сделать заявку на победу в номинации «Нокаут года».

Примечательно, что Сэндхаген очень сдержанно отреагировал на результат поединка. В преддверии турнира он признавался, что ранее был фанатом Эдгара, поэтому успех в сражении с бывшим кумиром не принёс ему особенной радости. В октагоне он выглядел расстроенным и лишь по ходу интервью впервые улыбнулся. Одержавший вторую яркую победу подряд Кори заявил, что считает себя первым претендентом на титул в легчайшем весе и бросил вызов его обладателю — Петру Яну.

В главном поединке вечера также не получилось борьбы. Пусть дуэль между Александром Волковым и Алистером Оверимом продлилась значительно дольше, но сомнения относительно победителя не возникали с начала второго раунда. Россиянин оказался на голову сильнее голландца и нокаутировал его на восьмой минуте.

С ходу в глаза бросилось то, насколько более массивным выглядел Волков. Он признавался, что после поражения от Кёртиса Блэйдса решил набрать мышечную массу, а плоды работы стали заметны ещё по ходу схватки с Уолтом Харрисом в октябре. Однако за последние месяцы он сумел добиться ещё большего прогресса, при этом практически не потеряв в скоростных качествах.

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Волков в традиционной манере атаковал с дистанции, но на этот раз значительно больше вкладывался в удары, а не работал на набор очков. Он постоянно поддавливал соперника, чередовал фирменную комбинацию из джеба и прямого с хай-киками, также нередко подключая фронт-кик в корпус, ставший решающим в дуэли с Харрисом. Оверим менял стойки, финтил, а в дебюте даже неплохо попал левым оверхендом, но с течением времени был вынужден всё чаще отступать и уходить в глухую защиту.

Уже в середине первой пятиминутки голландец оказался на полу. Возможно, причиной послужила потеря равновесия, но уже на земле россиянин несколько раз ощутимо пробил по защите голландца. Оверим явно прочувствовал эти попадания, а до гонга пропустил ещё несколько раз, после чего на его лице появилась кровь. Сам экс-чемпион Strikeforce постепенно сбился на одиночные незамысловатые удары и смотрелся откровенно потерянным.

До определённого момента казалось, что всё это является частью плана Оверима, пытающегося усыпить бдительность Волкова. Но в начале второго раунда стало ясно, что это не так. Голландец замедлился и стал пропускать всё больше. Стало ясно, что приближается конец битвы, когда он пропустил мощный прямой и чуть было не потерял равновесие. Александр не остановился и провёл комбинацию из правого апперкота и левого бокового, отбросив соперника к сетке. Однако россиянин не стал форсировать ход дуэли, немного отошёл назад, а уже спустя 30 секунд отправил Оверима на канвас. Алистер упал на колени и вполне мог получить ещё несколько серьёзных ударов, но рефери помешал провести добивание.

Волков одержал вторую досрочную победу подряд и подтвердил, что достоин находиться в числе сильнейших тяжеловесов планеты. Не стоит сомневаться, что данный успех позволит ему как минимум обойти Оверима и подняться на пятую строчку рейтинга.