Волков оказался тяжелее Оверима почти на 4 кг перед их боем на UFC Vegas 18

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Российский боец смешанного стиля Александр Волков и нидерландец Алистар Оверим прошли процедуру взвешивания перед их очным поединком на турнире UFC Vegas 18.
Волков оказался тяжелее Оверима почти на 4 кг перед их боем на UFC Vegas 18
  • © UFC

По итогам церемонии россиянин оказался тяжелее соперника. Вес Волкова составил 119,7 кг, а вес Оверима — 115,8 кг. 

Поединок между 32-летним Волковым и 40-летним Оверимом пройдёт 6 февраля в Лас-Вегасе.

В своём последнем поединке, который прошёл на UFC 254 в октябре, Волков нокаутировал американца Уолта Харриса. Для россиянина эта победа стала 32-й при восьми поражениях.

Оверим в сентябре одолел бразильца Аугусто Сакаи на турнире UFC Vegas 9. Всего на счету спортсмена из Нидерландов 47 побед и 18 проигранных боёв.

Ранее Виталий Минаков выразил мнение, что Волков нокаутирует Оверима.

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