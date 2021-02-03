Минаков считает, что Волков нокаутирует Оверима

Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков считает, что его соотечественник Александр Волков одержит досрочную победу над голландцем Алистаром Оверимом.

«Уверен, что бой Волкова и Оверима закончится нокаутом от Саши. Алистар давно растерял свою агрессивную манеру, а вместе с ней и уверенность. Саша, наоборот, её приобрёл и нарастил зубы. В стойке у Волкова есть преимущество. Важно, чтобы он не комплексовал использовать это преимущество. На стороне Оверима опыт, но Саша спокойно и не торопясь выжидает момент для удара. Уверен, что и в этом бою такая тактика сработает. В последних поединках Оверим, когда пропускает, близок к падению. А удары у Волкова резкие и очень опасные», — сказал Минаков «Чемпионату».

Бой Волкова с Оверимом возглавит кард турнира UFC серии Fight Night, который состоится в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 февраля мск.

Ранее Волков выразил мнение, что Ян победит Стерлинга в предстоящем бою на UFC 259.