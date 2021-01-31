Волков считает, что Ян победит Стерлинга в предстоящем бою на UFC 259

Российский боец Александр Волков поделился ожиданиями от поединка чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна с американцем Алджэмейном Стерлингом.

«Пётр сейчас на хорошем подъёме — как эмоциональном, так и физическом, поэтому похоже, что он победит. По крайней мере, кажется так, что сейчас победить его кому-то из его дивизиона будет сложновато. Тем более что сейчас он взялся за подготовку достаточно серьёзно, переехал в США. Насколько я знаю, ранее он много в США не тренировался. Это тоже пойдёт ему на пользу, все нюансы подготовки в Америке сыграют ему на руку. Думаю, в следующем бою он станет ещё лучше», — приводит слова Волкова «Чемпионат».

Поединок Яна со Стерлингом состоится 7 марта на турнире UFC 259.

В послужном списке 27-летнего россиянина 15 побед и одно поражение. На счёту 31-летнего американца 19 побед и три поражения.

Ранее сообщалось, что, по мнению Яна, Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру.