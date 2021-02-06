В сети появилось видео дуэли взглядов Волкова и Оверима

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) опубликовала видео дуэли взглядов россиянина Александра Волкова с нидерландцем Алистаром Оверимом, бой которых станет главным на турнире UFC Vegas 18.

Ролик выложен в Instagram-аккаунте UFC Russia.

Поединок между 32-летним Волковым и 40-летним Оверимом пройдёт 6 февраля в Лас-Вегасе.

В своём последнем поединке, который прошёл на UFC 254 в октябре, Волков нокаутировал американца Уолта Харриса. Для россиянина эта победа стала 32-й при восьми поражениях.

Оверим в сентябре одолел бразильца Аугусто Сакаи на турнире UFC Vegas 9. Всего на счету спортсмена из Нидерландов 47 побед и 18 проигранных боёв.

Ранее сообщалось, что Волков оказался тяжелее Оверима почти на 4 кг перед их боем на UFC Vegas 18.