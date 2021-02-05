Оливейра отреагировал на сообщение Порье о третьем бое с Макгрегором

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Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра отреагировал на сообщение американца Дастина Порье о третьем бое с ирландцем Конором Макгрегором.
Оливейра отреагировал на сообщение Порье о третьем бое с Макгрегором
  • Reuters

«Хм… То есть ты не хочешь драться со мной за золото в 155 фунтах? Тогда кто следующий? Кого мне нужно побить, чтобы чемпионский пояс в лёгком весе оказался у меня на талии?» — написал бразильский боец в своём Twitter.

На счету Оливейры 30 побед в 39 боях MMA.

В конце января на турнире UFC 257 Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде. Этот поединок стал для этих бойцов вторым — первый их бой состоялся в 2014 году, тогда техническим нокаутом в первом раунде победил ирландец.

Ранее сообщалось, что Порье намекнул на возможное проведение третьего боя с Макгрегором.

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