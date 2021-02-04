Бой Анкалаева с Крыловым, отсроченное испытание Волкова и третья защита Усмана: главные события февраля в UFC

В феврале состоятся четыре турнира под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Александр Волков сразится с одним из самых титулованных соперников в своей карьере в лице Алистера Оверима, а восходящая звезда полутяжёлого дивизиона Магомед Анкалаев померится силами с Никитой Крыловым. Кори Сэндхаген и Фрэнки Эдгар поборются за звание претендента на титул в легчайшей категории, которым владеет Пётр Ян, а обладатель пояса в полусреднем весе Камару Усман встретится с Гилбертом Бёрнсом.

UFC Vegas 18

Дата и место проведения: 6 февраля, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Алистер Оверим — Александр Волков, Кори Сэндхаген — Фрэнки Эдгар, Тимур Валиев — Мартин Дэй.

Первый турнир Абсолютного бойцовского чемпионата в феврале возглавит Александр Волков, который предпримет вторую попытку сразиться с легендой смешанных единоборств Алистером Оверимом. Ранее матчмейкеры уже пытались организовать эту схватку на шоу в Санкт-Петербурге в апреле 2019 года, но из-за проблем россиянина со здоровьем она не состоялась. В итоге в соперники голландцу определили другого отечественного бойца — Алексея Олейника, однако тот не смог составить ему достойной конкуренции.

Примечательно, что, как и два года назад, Волков занимает шестое место в рейтинге тяжёлого дивизиона и соседствует в нём с Оверимом. Но если в 2019-м он опережал визави, то теперь находится позади него. Безусловно, победа поможет Александру не только обойти голландца, но и вновь вклиниться в чемпионскую гонку, однако рассчитывать на скорый бой за титул не стоит. На данный момент в очереди уже стоят Фрэнсис Нганну и Джон Джонс.

Также по теме Травмы Макгрегора и возможное лишение Нурмагомедова титула: как успех Порье повлияет на лёгкий дивизион UFC Конор Макгрегор рискует пропустить до шести месяцев из-за травм, полученных в бою с Дастином Порье на UFC 257. При этом поражение...

Не менее важный поединок пройдёт и в рамках легчайшего дивизиона, где вполне может определиться претендент на пояс. Правда, в не самом ближайшем будущем, так как в марте состоится сражение между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом, победитель которого, скорее всего, будет вынужден встретиться с бывшим обладателем пояса Ти Джеем Диллашоу. Таким образом, Кори Сэндхагену и Фрэнки Эдгару предстоит подождать как минимум до второй половины 2021 года, а максимально — до 2022-го.

На данный момент 39-летний ветеран ММА провёл лишь один бой в весовой категории до 61,2 кг, не без труда разобравшись с Педро Муньозом. На фоне эффектной победы визави над Марлоном Мораесом это кажется невеликим достижением, вследствие чего Эдгар вряд ли может полноправно носить статус фаворита. Так же считают и букмекеры, отдающие предпочтение Сэндхагену.

В андеркарде состоится ещё одна примечательная схватка в легчайшем весе. Тимур Валиев постарается реабилитироваться за неудачный дебют в сражении с Тревином Джонсом и одержать первую победу в UFC. Соперник вполне подходящий. В последних трёх битвах Мартин Дэй ни разу не брал верх над визави, причём в двух случаях и вовсе вынужден был признать поражения досрочно. Сначала его нокаутировал англичанин Дэйви Грант, а затем задушил бразилец Андерсон Дос Сантос.

UFC 258

Дата и место проведения: 13 февраля, Лас-Вегас (США).

Значимые бои:Камару Усман (ч) — Гилберт Бёрнс.

Неделю спустя пройдёт самый крупный турнир месяца в Абсолютном бойцовском чемпионате. По именам он вряд ли способен составить конкуренцию UFC 257 с участием Конора Макгрегора и Дастина Порье, но всё же имеет шанс привлечь внимание широкой публики. Как минимум, за счёт дуэли Камару Усмана с Гилбертом Бёрнсом, на кону в которой будет стоять титул чемпиона в полусреднем весе.

Стоит отметить, что это третья попытка промоушена свести бойцов. В июле встрече помешал положительный тест на коронавирус у Бёрнса, а в декабре — травмы Усмана, так и оставшиеся неоглашёнными. Если на сей раз всё сложится удачно, то чемпиону предстоит одно из самых сложных испытаний в карьере. В последнее время претендент здорово прибавил в стойке, а в грэпплинге способен дать фору многим. Это подтверждают чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу и медали на соревнованиях под эгидой ADCC и IBJJF.

Правда, до партера дело может и не дойти, ведь Усман известен именно навыками в клинче. Да, его стиль сложно назвать зрелищным, но пока судьи продолжают положительно оценивать его монотонную, изнуряющую работу у сетки, ему будет сложно найти равного. В этом аспекте Бёрнс вряд ли сможет сравниться с Камару, что автоматически ставит его в статус андердога.

Интересной обещала стать и вторая по значимости битва вечера. После неудачного перехода в полутяжёлый вес, Крис Вайдман вернулся в родной средний и сходу взял верх над представителем топ-15 — Омари Ахмедовым. Чтобы сделать ещё один шаг по направлению к пятёрке сильнейших, ему необходимо было спустя 11 лет вновь одолеть Юрайю Холла. Однако положительный тест на COVID-19 в конце января спутал экс-чемпиону все карты. Впрочем, по слухам, если бойцы не передумают, то их сведут вновь на UFC 261.

UFC Vegas 19

Дата и место проведения: 20 февраля, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Кёртис Блэйдс — Деррик Льюис, Яна Куницкая — Кетлин Виера, Алексей Олейник — Крис Дакас.

В главном поединке вечера сразятся две звезды тяжёлого веса, которые могут стать будущими соперниками Волкова и Оверима. В обычных обстоятельствах триумфатор схватки между Блэйдсом и Льюисом (второй и четвёртый номера дивизиона) наверняка получил бы звание первого претендента, но в связи с последними событиями это кажется маловероятным. Дана Уайт уже заявил, что скорее всего именно Джон Джонс померится силами с победителем дуэли Стипе Миочич — Фрэнсис Нганну. А с учётом очерёдности выступлений обладателя титула и претендента, это состоится не раньше осени-зимы 2021-го. При таких раскладах, Кёртис или Деррик смогут побороться за трофей лишь в следующем году, но столь длинный простой вряд ли вписывается в планы как самих бойцов, так и промоушена.

Что касается самой битвы, то фаворитом по праву считается Блэйдс. В его активе значатся четыре выигранные битвы подряд, причём все — против представителей топ-10. За свою карьеру он проиграл лишь дважды и оба раза его обидчиком стал Нганну. Льюис заметно уступает в скорости, меньше попадает, больше пропускает и не очень уверенно смотрится в партере. На бумаге Кёртис должен легко разбираться с соотечественником, но в тяжёлом весе всё может решить один удар. Именно это Деррик продемонстрировал за 11 секунд до конца сражения с Волковым в октябре 2018-го.

На турнире также выступят двое представителей России. Яна Куницкая проведёт отложенный поединок с Кетлин Виерой, изначально запланированный на август 2020-го. С того момента обе девушки выиграли по разу, в связи с чем их дуэль лишь прибавила в актуальности. Россиянка взяла верх над литовкой Юлией Столяренко, а бразильянка — над американкой Сижарой Ибенкс, что позволило им подняться на восьмую и шестую строчку рейтинга соответственно. Ещё один успех способен обеспечить место в топ-5 и включить в число претенденток на трофей.

В отличие от соотечественницы, Алексей Олейник в Лас-Вегасе будет решать другие задачи. Три поражения в пяти последних боях чуть было не стоили ему места в десятке сильнейших, а ещё одна неудача может и вовсе отбросить за пределы видимости. На этот раз 43-летнему уроженцу Киева будет противостоять молодой и перспективный Крис Дакас, выигравший нокаутами в первом раунде оба боя в UFC.

Несмотря на не самое атлетичное телосложение, Дакас отличается скоростью и тяжелейшим ударом, поэтому размены с ним вряд ли закончатся удачно для Олейника. Если Алексей сможет перевести Криса в партер, преимущество будет на его стороне. В противном случае его может ждать повторение сюжета схватки с Льюисом.

UFC Vegas 20

Дата и место проведения: 27 февраля, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Жаирзиньо Розенстрайк — Сирил Ган, Никита Крылов — Магомед Анкалаев, Дастин Джейкоби — Максим Гришин.

На заключительном турнире UFC в феврале все ключевые поединки пройдут в тяжёлых весах. Венчать шоу будет дуэль Жаирзиньо Розенстрайка и Сирила Гана — третьего и седьмого номеров дивизиона до 120 кг. Помимо статуса одних из самых перспективных представителей категории, их объединяет тот факт, что в прошлой схватке оба расправились к экс-чемпионом Джуниором дос Сантосом. На бумаге битва обещает быть одной из самых ярких в 2021 году и наверняка завершится досрочно. На двоих бойцы провели 18 боёв и лишь в двух из них дело дошло до судейских записок.

Не менее ожидаемым можно назвать бой между Крыловым и Анкалаевым. Причём данное противостояние вполне могло стать чисто российским, если бы Никита решил вопрос с получением паспорта. Луганчанин инициировал этот процесс в 2019 году, но из-за высокой занятости не смог довершить начатое. Тем не менее, от этого дуэль не становится менее интересной для отечественного зрителя.

Для Анкалаева это сражение станет одним из самых сложных в карьере. Своё единственное поражение он потерпел болевым в сражении с Полом Крэйгом, после чего не встречался со специалистами по грэпплингу. Крылов же силён как раз в этом аспекте, что подтверждают 15 побед болевыми и удушающими приёмами. Если Магомед сможет не допустить перевода в партер, то скорее всего будет иметь преимущество.

Но если Анкалаев старается пробиться в топ-10 дивизиона, то Максим Гришин — закрепиться в промоушене. Его победа над Гаджимурадом Антигуловым получилась довольно спорной, а продлить серию ему постарается помешать Дастин Джейкоби. Американец дебютировал в UFC более девяти лет назад, но потерпел два поражения и был отчислен. Впоследствии он с разной долей успешности выступал в Bellator и кикбоксинг-промоушене Glory, а благодаря участию в Dana White’s Contender Series сумел вновь пробиться в ММА-организацию №1.