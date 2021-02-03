Боец Мусаев оштрафован на 50% гонорара за потасовку на турнире KSW 58

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Российский боец смешанных единоборств Шамиль Мусаев был оштрафован за драку после боя на турнире KSW 58.
Боец Мусаев оштрафован на 50% гонорара за потасовку на турнире KSW 58
  • © Шамиль Мусаев
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Об этом сообщает MMA Junkie. Мусаева оштрафовали на 50% его гонорара за бой, а его оппонента Уроша Юришича — на 30%. Оба бойца также лишены бонусов за лучший бой вечера.

Мусаев одержал победу единогласным решением судей. После объявления результата поединка между бойцами завязалась потасовка, которая переросла в массовую драку с участием представителей команд обоих спортсменов.

Ранее стали известны подробности драки с участием российского бойца Мусаева на турнире в Польше.

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