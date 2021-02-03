Боец Мусаев оштрафован на 50% гонорара за потасовку на турнире KSW 58

Российский боец смешанных единоборств Шамиль Мусаев был оштрафован за драку после боя на турнире KSW 58.

Об этом сообщает MMA Junkie. Мусаева оштрафовали на 50% его гонорара за бой, а его оппонента Уроша Юришича — на 30%. Оба бойца также лишены бонусов за лучший бой вечера.

Мусаев одержал победу единогласным решением судей. После объявления результата поединка между бойцами завязалась потасовка, которая переросла в массовую драку с участием представителей команд обоих спортсменов.

Ранее стали известны подробности драки с участием российского бойца Мусаева на турнире в Польше.