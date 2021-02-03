Боец Мусаев оштрафован на 50% гонорара за потасовку на турнире KSW 58
- © Шамиль Мусаев
Об этом сообщает MMA Junkie. Мусаева оштрафовали на 50% его гонорара за бой, а его оппонента Уроша Юришича — на 30%. Оба бойца также лишены бонусов за лучший бой вечера.
Мусаев одержал победу единогласным решением судей. После объявления результата поединка между бойцами завязалась потасовка, которая переросла в массовую драку с участием представителей команд обоих спортсменов.
Ранее стали известны подробности драки с участием российского бойца Мусаева на турнире в Польше.