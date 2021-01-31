Стали известны подробности драки с участием российского бойца Мусаева на турнире в Польше

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Абусупьян Магомедов, секундант российского бойца смешанного стиля Шамиля Мусаева, рассказал подробности о драке, произошедшей на турнире промоушена KSW в польском Лодзе.
Стали известны подробности драки с участием российского бойца Мусаева на турнире в Польше
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«Урош Юришич изначально вёл себя агрессивно, и после того, как объявили судейское решение, он как с цепи сорвался. Начал что-то на своём языке кричать, потом подошёл к одному из наших угловых, дал по лицу, и оттуда всё началось. Он также сказал Шамилю фразу, которой оскорбил мусульман. После этого Шамиль бросил его на канвас», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Драка, переросшая в массовую потасовку, произошла по окончании боя, в котором Мусаев судейским решением победил Юришича.

Ранее сообщалось, что в Польше поединок с участием российского бойца завершился массовой дракой.

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