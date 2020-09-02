Усман и Бёрнс сразятся 12 декабря за титул UFC в полусреднем весе

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Камару Усман проведёт защиту титула в поединке с бразильцем Гилбертом Бёрнсом.
Усман и Бёрнс сразятся 12 декабря за титул UFC в полусреднем весе
  • Reuters

Как сообщает ESPN, бой состоится 12 декабря на турнире UFC 256.

Изначально Усман и Бёрнс должны были провести бой 11 июля на турнире UFC 251, но бразилец заболел коронавирусом, из-за чего его заменил Хорхе Масвидал, который впоследствии проиграл Усману.

На счету Усмана 17 побед и одно поражение в MMA. Бёрнс выиграл 19 поединков за карьеру и в трёх проиграл.

Ранее UFC официально лишил Джонса титула чемпиона в полутяжёлом весе.

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