Сэндхаген нокаутировал Мораеса в главном событии UFC Fight Island 5
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Бой, проходивший в легчайшем весе, был остановлен во втором раунде после того, как американец нанёс удар ногой в голову соперника, а затем произвёл добивание.
До начала поединка Сэндхаген занимал четвёртую строчку в списке лучших бойцов данного дивизиона, а Мораес — первую. Чемпионом легчайшего веса UFC является россиянин Пётр Ян, который пока не имеет официального соперника на следующий поединок.
Ранее сообщалось, что Уланбеков победил Силву в дебютном бою в UFC.