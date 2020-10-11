Сэндхаген нокаутировал Мораеса в главном событии UFC Fight Island 5

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В главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Island 5, который проходил на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, представитель Бразилии Марлон Мораес уступил нокаутом американцу Кори Сэндхагену.
Сэндхаген нокаутировал Мораеса в главном событии UFC Fight Island 5
  • Gettyimages.ru
  • © Josh Hedges/Zuffa LLC

Бой, проходивший в легчайшем весе, был остановлен во втором раунде после того, как американец нанёс удар ногой в голову соперника, а затем произвёл добивание.

До начала поединка Сэндхаген занимал четвёртую строчку в списке лучших бойцов данного дивизиона, а Мораес — первую. Чемпионом легчайшего веса UFC является россиянин Пётр Ян, который пока не имеет официального соперника на следующий поединок.

Ранее сообщалось, что Уланбеков победил Силву в дебютном бою в UFC.

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