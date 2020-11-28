Самая продолжительная победная серия в дивизионе и эффектные нокауты: почему Анкалаев заслуживает соперника из топ-10

Магомеда Анкалаева можно назвать одним из самых перспективных бойцов UFC: в активе россиянина значится самая продолжительная беспроигрышная серия в рамках полутяжёлого веса и три досрочных победы подряд. При этом он занимает лишь 11-е место в рейтинге и ещё ни разу не бился с представителем топ-10 своей категории. Почему UFC стоит предоставить Анкалаеву шанс сразиться с сильнейшими полутяжеловесами организации — в материале RT.

Магомед Анкалаев может считаться одним из самых быстро прогрессирующих российских бойцов UFC. На данный момент он занимает 11-е место в рейтинге полутяжёлого веса и имеет в активе пять побед подряд, четыре из которых были одержаны досрочно. Но, несмотря на длительную беспроигрышную серию и эффектные нокауты спортсмена, руководство промоушена пока не предоставляет ему шанс по-настоящему проявить себя.

Например, успех Анкалаева на UFC 254 не был оценён в полной мере — ему достался денежный бонус за нокаут в ответной битве с Ионом Куцелабой, но боец так и остался на 11-м месте, которое занимал в преддверии турнира. Для сравнения, Александр Волков, также одержавший победу в тот вечер, поднялся с седьмой на шестую строчку в тяжёлом весе.

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В отличие от Уолта Харриса, Куцелаба не входил в число сильнейших представителей своего дивизиона, поэтому и победа над ним ценится гораздо меньше. Однако они имеют схожие показатели в крупнейшем ММА-промоушене планеты. Так, молдаванин выиграл четыре из девяти боёв под эгидой UFC, а американец — шесть из 15 (один из них был признан несостоявшимся). Присутствие в числе сильнейших спортсмена с рекордом 13 — 9 можно объяснить лишь общей нехваткой качественных тяжеловесов.

Кроме того, руководство UFC не учло даже то, как Анкалаев одерживал победы. Дана Уайт и компания всегда отдавали предпочтение бойцам, завершавшим бои досрочно и эффектно, а именно этим запомнились последние дуэли Магомеда. К примеру, в его активе уже значится три денежных бонуса за «Выступление вечера».

Не исключено, что Анкалаев мог бы уже получить более статусный бой, если бы не незаконченные дела с Куцелабой и пандемия коронавируса. Его реванш с Ионом трижды переносился, причём ни разу в этом не был виноват сам Магомед — в первый раз причиной тому стал перенос турнира UFC 249, а случае с последующими инициатором выступил молдаванин. Он два раза подряд снимался с шоу из-за положительного теста на коронавирус и заставлял визави ждать. Несомненно, матчмейкеры вполне могли оставить Халка за бортом и найти россиянину нового противника, но по неизвестным причинам не стали этого делать.

Однако эффектная точка в дуэли с Куцелабой может стать сигналом для UFC о том, что Анкалаев готов подняться на новый уровень. Последние результаты показывают, что он уже давно созрел для битв с лучшими и способен показать себя с бойцами из категории топ-10, а обидное поражение от Пола Крейга осталось в далёком прошлом. Поэтому Магомеду вряд ли стоит размениваться на встречи с противниками, находящимися ниже него в рейтинге, а лучше попытаться добиться сражения с более звёздными оппонентами.

Что касается выбора будущего соперника, то ,учитывая навыки Анкалаева, наиболее предпочтительными для него будут поединки с Джонни Уокером, Энтони Смитом или Волканом Оздемиром. Все трое специализируются на ударной технике и смогут устроить яркую битву с Магомедом.

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Кроме того, промоушен может устроить стресс-тест для Анкалаева и свести его со специалистом по борьбе. Учитывая его неудачу в дуэли с Крейгом, это было бы крайне тяжёлым испытанием для россиянина. Например, Михаил Циркунов и Никита Крылов способны создать ему серьёзные проблемы и не позволить продемонстрировать сильнейшие качества. Ранее латыш уже заставлял постучать Куцелабу, а украинец брал верх над Уокером.

Тем не менее, если Анкалаев получит полноценный шанс проявить себя и сумеет им воспользоваться, то уже в ближайшее время может вплотную приблизиться к поединку за титул. Джон Джонс поднялся категорией выше, а это значит, что в полутяжёлом весе не осталось ни одного бойца, на голову превосходящего других по уровню. До недавней схватки за вакантный титул таковым считали Доминика Рейеса, но тот не сумел оправдать ожидания и проиграл Яну Блаховичу. При этом сложно утверждать, что поляк возглавил дивизион надолго. Его нельзя назвать стабильным, о чём говорят пять поражений в UFC. И если Александра Густафссона и Тиаго Сантоса можно назвать топ-спортсменами, то Кори Андерсон, Джими Манува и Патрик Камминс вряд ли дотягивают до такого статуса.

В связи с этим будущее полутяжёлого веса кажется непредсказуемым, а постоянная смена чемпионов может стать нормой. В десятке сильнейших каждый может победить каждого, что предоставляет всем высокие шансы на завоевание титула. В этих условиях Анкалаеву будет достаточно всего двух побед, чтобы стать первым претендентом и сразиться либо с Блаховичем, либо его обидчиком. Осложнить ситуацию может лишь возвращение того же Джонса, либо долгожданное возобновление карьеры Энтони Джонсона. Один из самых устрашающих нокаутёров в истории смешанных единоборств уже давно готовится вернуться в октагон.