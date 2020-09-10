Анкалаев и Куцелаба проведут повторный бой в андеркарде поединка Нурмагомедов — Гэтжи

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Поединок бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в полутяжёлом весе между Магомедом Анкалаевым и Ионом Куцелабой пройдёт на турнире UFC 254.
Анкалаев и Куцелаба проведут повторный бой в андеркарде поединка Нурмагомедов — Гэтжи
  • Reuters

Об этом сообщает BJ Penn. Сначала планировалось, что соперники встретятся в апреле, но турнир, на котором они должны были выступить, был отменён из-за коронавируса. Затем ожидалось, что Анкалаев и Куцелаба проведут реванш 15 августа, но у молдаванина диагностировали COVID-19. Встречу перенесли на 29 августа, но за несколько часов до начала шоу бой снова отменили из-за коронавируса. 

Впервые соперники встретились в феврале 2020 года. На турнире в Норфолке россиянин одержал досрочную победу, но, по мнению Куцелабы, рефери остановил бой преждевременно. После этого стороны договорились о реванше.

Главным событием турнира UFC 254 станет бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи. Мероприятие состоится 24 октября. 

Ранее Чимаев заявил, что не считает Гэтжи серьёзным соперником для Нурмагомедова.

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