Анкалаев и Куцелаба проведут повторный бой в андеркарде поединка Нурмагомедов — Гэтжи
- Reuters
Об этом сообщает BJ Penn. Сначала планировалось, что соперники встретятся в апреле, но турнир, на котором они должны были выступить, был отменён из-за коронавируса. Затем ожидалось, что Анкалаев и Куцелаба проведут реванш 15 августа, но у молдаванина диагностировали COVID-19. Встречу перенесли на 29 августа, но за несколько часов до начала шоу бой снова отменили из-за коронавируса.
Впервые соперники встретились в феврале 2020 года. На турнире в Норфолке россиянин одержал досрочную победу, но, по мнению Куцелабы, рефери остановил бой преждевременно. После этого стороны договорились о реванше.
Главным событием турнира UFC 254 станет бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи. Мероприятие состоится 24 октября.
Ранее Чимаев заявил, что не считает Гэтжи серьёзным соперником для Нурмагомедова.