Чимаев: я не считаю Гэтжи серьёзным соперником для Нурмагомедова
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«Нурмагомедов размотает Гэтжи и «финиширует» его в третьем-четвёртом раунде. Все думают, что Гэтжи — сложный соперник для Хабиба, однако я так не думаю. Хабиб для него слишком выносливый и слишком мощный», — заявил Чимаев в прямом эфире в Instagram UFC Russia.
Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254.
Ранее Генри Сехудо рассказал, что нужно делать Гэтжи для победы над Нурмагомедовым.