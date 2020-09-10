Чимаев: я не считаю Гэтжи серьёзным соперником для Нурмагомедова

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поделился своим мнением относительно поединка российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона организации американца Джастина Гэтжи.

«Нурмагомедов размотает Гэтжи и «финиширует» его в третьем-четвёртом раунде. Все думают, что Гэтжи — сложный соперник для Хабиба, однако я так не думаю. Хабиб для него слишком выносливый и слишком мощный», — заявил Чимаев в прямом эфире в Instagram UFC Russia.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254.

Ранее Генри Сехудо рассказал, что нужно делать Гэтжи для победы над Нурмагомедовым.