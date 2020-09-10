Сехудо рассказал, что нужно делать Гэтжи для победы над Нурмагомедовым

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился ожиданиями от боя действующего обладателя титула в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с претендентом Джастином Гэтжи.

«Они оба мои друзья, это два самых крутых парня дивизиона. Кто заставит соперника сражаться не на своей территории, тот и выиграет. Они абсолютно разные бойцы. Для Гэтжи ключ к победе — навязывание риска, уничтожение ног лоукиками и защита от тейкдаунов. Хабиб — это игрок, он выстраивает поединок на ощущениях. Один фирменный лоукик Гэтжи — и ход боя может переломиться», — цитирует Сехудо Allboxing.ru.

Бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября на UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Ранее Нурмагомедов призвал Магомеда Исмаилова не переходить в UFC.