UFC объявил о проведении боя Волкова с Оверимом 6 февраля

Российский боец смешанного стиля Александр Волков проведёт следующий поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) с голландцем Алистаром Оверимом.

Как сообщает пресс-служба UFC, бой состоится 6 февраля.

В последнем своём поединке, который прошёл на UFC 254 в октябре, Волков нокаутировал американца Уолта Харриса. Для россиянина эта победа стала 32-й при восьми поражениях.

Оверим в сентябре одолел бразильца Аугусто Сакаи на турнире UFC Vegas 9. Всего на счету спортсмена из Нидерландов 47 побед и 18 проигранных боёв.

Ранее сообщалось, что Макс Холлоуэй одержал победу над Келвином Каттаром на UFC Fight Night Island 7.