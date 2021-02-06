Экс-боец UFC Ванзант проиграла в дебютном поединке на турнире Bare Knuckle FC

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Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американка Пейдж Ванзант потерпела поражение от соотечественницы Бритен Харт в главном поединке турнира Bare Knuckle Fighting Championship: KnuckleMania.
Экс-боец UFC Ванзант проиграла в дебютном поединке на турнире Bare Knuckle FC
  • Reuters
  • © Noah K. Murray-USA TODAY Sports

Бой продлился все пять раундов и завершился в пользу Харт единогласным решением судей.

Для Ванзант этот поединок был дебютным в боях на голых кулаках.

До этого последний раз Ванзант выходила в октагон 11 июля 2020 года на турнире UFC. Тогда она проиграла Аманде Рибас.

Всего на её счету восемь побед и пять поражений в MMA.

Ранее Чарльз Оливейра отреагировал на сообщение Дастина Порье о третьем бое с Конором Макгрегором.

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