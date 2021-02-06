Экс-боец UFC Ванзант проиграла в дебютном поединке на турнире Bare Knuckle FC
- Reuters
- © Noah K. Murray-USA TODAY Sports
Бой продлился все пять раундов и завершился в пользу Харт единогласным решением судей.
Для Ванзант этот поединок был дебютным в боях на голых кулаках.
До этого последний раз Ванзант выходила в октагон 11 июля 2020 года на турнире UFC. Тогда она проиграла Аманде Рибас.
Всего на её счету восемь побед и пять поражений в MMA.
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