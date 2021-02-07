Вартанян считает, что Волкову по силам стать чемпионом UFC

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян поделился впечатлениями от победы Александра Волкова в поединке с Алистаром Оверимом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Vegas 18, а также высказался о перспективе россиянина стать чемпионом организации в тяжёлом весе.

«Так я и говорил, что второй-третий раунд он закончит досрочно. С начала поединка было понятно, что фаворит — Саня. Он начал доминировать, а Оверим ничего не мог сделать. В итоге Волков и поставил жирную точку левым боковым. Предел Александра — это чемпионство. Он вполне может стать чемпионом. Мог ли случиться нокаут в первом раунде? Волков спокоен, он всегда размеренно всё делает и никуда не торопится, учитывая, что там пять раундов. Кто его следующий соперник, станет понятно по следующим боям. Следующий бой претендентский, а потом — чемпионский», — цитирует Вартаняна «Чемпионат».

Ранее Гаджиев заявил, что через один бой Волков будет готов драться за титул чемпиона UFC.