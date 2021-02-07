Гаджиев считает, что через один бой Волков будет готов драться за титул чемпиона UFC
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«Не стал бы сейчас говорить про следующий титульный бой, про это говорить рано. Я бы предположил, что титульный поединок может быть через один. Саша находится на очень хорошей победной полосе, но для того, чтобы никто не сомневался в его способности драться за титул, надо выиграть ещё один бой», — цитирует Гаджиева Sport24.
В последнем бою, который состоялся 7 февраля 2020 года, Волков нокаутировал голландского бойца Алистара Оверима.
Ранее сообщалось, что Нганну обратился к Волкову после победы россиянина над Оверимом.