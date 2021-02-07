Гаджиев считает, что через один бой Волков будет готов драться за титул чемпиона UFC

Президент промоушена по смешанным единоборствам AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев оценил перспективы российского тяжеловеса Александра Волкова получить бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Не стал бы сейчас говорить про следующий титульный бой, про это говорить рано. Я бы предположил, что титульный поединок может быть через один. Саша находится на очень хорошей победной полосе, но для того, чтобы никто не сомневался в его способности драться за титул, надо выиграть ещё один бой», — цитирует Гаджиева Sport24.

В последнем бою, который состоялся 7 февраля 2020 года, Волков нокаутировал голландского бойца Алистара Оверима.

Ранее сообщалось, что Нганну обратился к Волкову после победы россиянина над Оверимом.