Нганну обратился к Волкову после победы россиянина над Оверимом

Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну отреагировал на победу россиянина Александра Волкова над нидерландцем Алистаром Оверимом в главном бою турнира UFC Vegas 18.

«Отличная работа, Волков, теперь ты играешь на поле для больших парней. Будь осторожнее, тут скользко», — написал Нганну в своём Twitter.

32-летний Волков одержал досрочную победу над 40-летним Оверимом нокаутом во втором раунде.

В послужном списке россиянина 33 победы и восемь поражений в ММА.

Действующим чемпионом UFC в тяжёлом весе является американец Стипе Миочич, которому в конце марта предстоит защита титула в поединке с Нганну.

Ранее тренер Волкова рассказал, когда россиянин может провести следующий бой.