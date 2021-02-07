Нганну обратился к Волкову после победы россиянина над Оверимом
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«Отличная работа, Волков, теперь ты играешь на поле для больших парней. Будь осторожнее, тут скользко», — написал Нганну в своём Twitter.
32-летний Волков одержал досрочную победу над 40-летним Оверимом нокаутом во втором раунде.
В послужном списке россиянина 33 победы и восемь поражений в ММА.
Действующим чемпионом UFC в тяжёлом весе является американец Стипе Миочич, которому в конце марта предстоит защита титула в поединке с Нганну.
Ранее тренер Волкова рассказал, когда россиянин может провести следующий бой.