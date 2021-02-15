Брат Магомедшарипова назвал дату дебюта в Bellator

Российский боец смешанных единоборств Хасан Магомедшарипов, брат бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забита Магомедшарипова, рассказал о своём контракте с Bellator.

«Подписаться в Bellator мне предложил Али Абдель-Азиз. Сначала он скинул контракт Забиту, а мы с командой его рассмотрели и решили подписать. Так будет лучше для меня. Дебют запланирован на 2 апреля. Сейчас мне открывают визу. Надеюсь, что всё будет хорошо. Это новая платформа для меня. Будем следить за дивизионом, двигаться», — сказал Магомедшарипов в интервью журналисту Игорю Лазоркину.

На профессиональном уровне 20-летний боец имеет рекорд 5:0.

Ранее сообщалось, что брат Магомедшарипова подписал контракт с Bellator.