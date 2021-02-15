Брат Магомедшарипова назвал дату дебюта в Bellator

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Хасан Магомедшарипов, брат бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забита Магомедшарипова, рассказал о своём контракте с Bellator.
Брат Магомедшарипова назвал дату дебюта в Bellator
  • Reuters

«Подписаться в Bellator мне предложил Али Абдель-Азиз. Сначала он скинул контракт Забиту, а мы с командой его рассмотрели и решили подписать. Так будет лучше для меня. Дебют запланирован на 2 апреля. Сейчас мне открывают визу. Надеюсь, что всё будет хорошо. Это новая платформа для меня. Будем следить за дивизионом, двигаться», — сказал Магомедшарипов в интервью журналисту Игорю Лазоркину.

На профессиональном уровне 20-летний боец имеет рекорд 5:0.

Ранее сообщалось, что брат Магомедшарипова подписал контракт с Bellator.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить