Брат Магомедшарипова подписал контракт с Bellator
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Об этом сообщает MMA Junkie. До перехода в Bellator он выступал в Fight Nights Global и Gorilla Fighting Championship. Последний его поединок пришёлся на турнир Fight Nights Global 99, где он в первом раунде победил техническим нокаутом Михаила Тарханова.
20-летний россиянин на профессиональном уровне провёл пять поединков и выиграл каждый из них.
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