Брат Магомедшарипова подписал контракт с Bellator

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Хасан Магомедшарипов, младший брат бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забита Магомедшарипова, заключил контракт с промоушеном по смешанным единоборствам Bellator.
Брат Магомедшарипова подписал контракт с Bellator
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Об этом сообщает MMA Junkie. До перехода в Bellator он выступал в Fight Nights Global и Gorilla Fighting Championship. Последний его поединок пришёлся на турнир Fight Nights Global 99, где он в первом раунде победил техническим нокаутом Михаила Тарханова.

20-летний россиянин на профессиональном уровне провёл пять поединков и выиграл каждый из них.

Ранее сообщалось, что Харитонов отказался от операций после драки с Яндиевым.

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