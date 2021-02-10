Харитонов отказался от операций после драки с Яндиевым

Российский боец Bellator Сергей Харитонов сообщил, что не будет делать операции, которые ему требуются для устранения последствий драки с экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым.

«На носу надо операцию делать, об этом говорят врачи. Но если я её сделаю, это может затянуться минимум ещё на полгода. А если у меня не будет спаррингов, это может затянуться и на год, и на два. А потом, может, пора будет и завершить карьеру, но я не хочу», — приводит слова Харитонова ТАСС.

Кроме того, он отметил, что орбитальная кость, повреждённая в драке, доставляет ему дискомфорт, но он также пока не планирует делать операцию.

«Посмотрим, как будет себя чувствовать глаз. Но, опять же, если делать на ней операцию, ещё более долгий срок не буду выступать, это риск, но кто не рискует, тот не пьёт шампанского», — добавил боец.

Драка между Харитоновым и Яндиевым произошла 13 ноября 2020 года во время турнира по ММА в Москве, в результате чего Харитонову потребовалась госпитализация.

В послужном списке 40-летнего Харитонова 30 побед и семь поражений в ММА, ещё два боя были признаны несостоявшимися. Его последний на данный момент бой состоялся 7 ноября, в нём россиянин одержал победу над англичанином Оли Томпсоном.

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