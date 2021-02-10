Гаджиев считает, что бой Исмаилова с Минеевым может сорваться в любой момент

Президент организации по смешанным единоборствам AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев высказал своё мнение о возможности организации реванша между бойцами Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

«У нас официального анонса нет, хотя устно оба дали согласие. В принципе, это основание для того, чтобы анонсировать бой. Но для анонса нет даты, хотя бы каких-то документов. Я считаю, что Мага этого боя не хочет, и потому в любой момент этот поединок может сорваться. Вторая причина — сейчас уровень напряжения между ними настолько высок, что им вообще встречаться нельзя. Либо же встречаться, разговаривать, пожимать руки и переводить всё в спортивную плоскость, либо же встречаться вообще нельзя. Но как вы предлагаете делать бой, и чтобы они ни разу не встретились? Они на взвешивании друг друга поубивают, и до боя не дойдет. По состоянию на сегодняшний день этого поединка нет. Я считаю, что это самый ожидаемый бой в истории российского MMA. Если случится та самая встреча, нужный разговор, то мы будем считать, что бой есть», — заявил Гаджиев в интервью Sport24.

Проведение реванша между Исмаиловым и Минеевым запланировано на сентябрь 2021 года, но официально контракт на бой ещё не подписан.

Первый поединок между этими бойцами состоялся в 2018 году и завершился вничью.

Ранее Минеев сомневается в том, что бой с Исмаиловым состоится.