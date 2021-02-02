Минеев сомневается в том, что бой с Исмаиловым состоится

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев прокомментировал информацию о договорённости по повторному поединку с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

«Дело в том, что контракт не был подписан. По крайней мере со мной никакие детали поединка не обсуждались. Понимаете, моя репутация и моё слово — дороже любых контрактов. И оно дороже денег. Потому люди из организации, такие как Гаджиев и Мурадов, в искренности моих намерений не сомневаются. Потому и говорят, что со мной проблем не возникнет. В отличие от моего оппонента, которого надо выхаживать. Очень трепетно вести к тому, чтобы сделать этот шаг. Как будто он его сделал. Но если честно, я не уверен, что этот бой состоится. Произошла лишь беседа Мурадова с противоположной стороной. После чего они выставили видео, на котором Амир сказал, что Исмаилов проведёт бой со мной в рамках AMC Fight Nights и что ему это интересно», — сказал Минеев «Чемпионату».

Первый бой между Минеевым и Исмаиловым, проходивший в 2018 году, завершился вничью. Повторный поединок запланирован на осень 2021 года.

Ранее сообщалось, что Минеев и Исмаилов устроили войну в соцсетях после объявления о бое-реванше.