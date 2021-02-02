«Каждый получит своё сполна»: Минеев и Исмаилов устроили войну в соцсетях после объявления о бое-реванше

Магомед Исмаилов подтвердил проведение реванша с Владимиром Минеевым в сентябре и подчеркнул, что их противостояние давно вышло за рамки спорта. Он пообещал, что сопернику придётся ответить за своё поведение. Ранее уроженец Свердловска выложил в социальных сетях оскорбительный ролик с участием Лысого хищника. В интервью RT известный боец Александр Шлеменко назвал поведение Минеева неприемлемым. По его мнению, таким образом он пытается вывести оппонента из душевного равновесия.

«Минеев давно вышел за рамки спорта»

События вокруг одного из самых ожидаемых боёв года в российских ММА между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым развиваются стремительно. Не успели спортсмены подтвердить информацию о проведении реванша, как начали обмениваться колкостями в социальных сетях. Так, Исмаилов пообещал не только побить соперника в октагоне, но и «настичь» его после.

«Когда я предложил ему уединиться со мной раз на раз, я хотел, чтобы все увидели, насколько он не мужчина. Я ведь не сомневался, что он струсит и откажется. Каждый получит своё сполна, бой — это всего лишь спорт. Минеев давно вышел за рамки спорта», — написал первый номер рейтинга ACA в среднем весе в Instagram.

Также Магомед после поединка собрался ударить президента промоутерской компании AMC Fight Nights Камила Гаджиева, под эгидой которой и пройдёт противостояние с Минеевым. Впрочем, через несколько часов уроженец Нижнего Тагила опубликовал совместное фото с функционером, на котором оба улыбаются.

«Камил набрал мне спустя десять минут после публикации предыдущего поста и сказал, где находится: «Ты собираешься мне втащить, Мага, я здесь». Знаете, как я называю это? Отреагировать на ситуацию по-мужски. А прятаться, оскорблять и снова прятаться — удел трусов. Где ты находишься? Я здесь! Мужчины решают только так. Я сказал, что после боя я, наверное, втащу Камилу, теперь я говорю — вряд ли», — написал Исмаилов.

В свою очередь, Минеев выложил в Instagram ролик, в котором он готовится к бою: бинтует кулаки, надевает перчатки, наносит удары по груше. В конце спортсмен демонстрирует характерный жест, «перерезая» пальцем шею.

Ранее Владимир опубликовал куда более непристойное видео, отредактировав запись своей драки с Исмаиловым на турнире AMC Fight Nights в Москве в конце декабря прошлого года. С помощью монтажа микрофон в руке Минеева заменили на искусственный половой орган. Впрочем, позже спортсмен удалил пост. Однако Исмаилов успел увидеть его и незамедлительно отреагировал. Он заподозрил оппонента в нетрадиционной сексуальной ориентации и пригрозил отказаться от боя.

«Вы сейчас видите ситуацию, где человек (Минеев) держит в руках искусственный половой орган. И самое страшное, что он в него что-то говорит и при этом очень волнуется. Другого человека (меня) это конкретно раздражает. Я делаю предупредительный выстрел... Минеев от волнения хапнул сильный испуг и начал отмахиваться предметом, в который говорил. За что я и был вынужден ему втащить. Надеюсь, это его единичный и случайный интерес к мужскому половому органу, потому как в ином случае бой может не состояться, поскольку с людьми нетрадиционной ориентации я дел не имею», — написал Исмаилов.

«У нас соглашение на один бой с намёком на второй»

О проведении реванша между Минеевым и Исмаиловым стало известно ещё в воскресенье вечером. Владелец AMC Fight Nights Амир Мурадов сообщил, что Магомед будет выступать под эгидой принадлежащего ему промоушена и в сентябре встретится со своим заклятым соперником.

«У нас соглашение на один бой с намёком на второй, если он выиграет у Минеева в сентябре. Это, скорее всего, будет в Москве», — приводит слова функционера ТАСС.

Также владелец AMC Fight Nights назвал возможным проведение поединка между Исмаиловым и Александром Шлеменко. По его словам, данное противостояние также может получиться достаточно интригующим.

«Мы не оставили идею этого боя. По ряду объективных причин решили организовать поединок с Минеевым. Кто бы что ни говорил, многие хотят его увидеть. Думаю, после обязательно сделаем встречу со Шлеменко», — добавил Мурадов.

Ранее Гаджиев заявил, что Исмаилов может получить за бой около 10 млн рублей, не считая бонуса за победу. А Мурадов и вовсе назвал сумму в 30 млн рублей. Правда, в неё он включил гонорар за выход на поединок, премиальные за победу и рекламные отчисления.

В свою очередь, брат и тренер Магомеда Исмаилова Рамазан рассказал, как будет проходить подготовка к грядущему бою.

«После поста он может потихоньку втягиваться в течение месяца. Потом планируем полететь в Таиланд на месяц. И после этого стартует полноценная подготовка — три месяца. Это нормально», — заявил Исмаилов-старший.

Специалист также признался, что опасается лоу-киков Минеева. По его словам, Магомед будет готовиться к ним, тренируясь с бойцами, которые владеют данным ударом не хуже Владимира.

«Мне кажется, ни один мужчина не поймёт Минеева»

Третьим лишним в данной ситуации стал один из сильнейших российских бойцов ММА Александр Шлеменко. Экс-чемпион Bellator не выходил в октагон с декабря 2019-го, когда победил Дэвида Бранча, и бой с Исмаиловым мог стать для него отличным вариантом. Впрочем, сам спортсмен заявил, что перенос поединка не сильно задел его.

«Я сразу сказал, что его проведение не является для меня первостепенной задачей. Да и тот факт, что наше противостояние отодвигается на более поздний срок, только подогревает к нему интерес, делает его дороже. Поверьте, если бы я хотел, получил бы данный бой. С моей стороны стоило лишь начать действовать решительно. Я и раньше всегда говорил, что мне неинтересны поединки с соотечественниками. Но Мага выиграл у Александра Емельяненко, потом у Ивана Штыркова, и все заговорили уже о нашем противостоянии. Если он одержит победу и над Минеевым, мне это будет только на руку», — заявил Шлеменко в интервью RT.

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Боец также рассказал, с кем может встретиться в ближайшее время. По его словам, он проведёт следующий поединок до сентября.

«Альберт Туменов? Для него я — беспроигрышный вариант. Но зачем мне человек, который не провёл в среднем весе ни одного поединка? Мне нужно развиваться и двигаться в своей весовой категории. Уже есть устные договорённости, осталось только подписать контракт. Скорее всего, встречусь с иностранцем. Пока не знаю, состоится это противостояние в России или нет. Думаю, не в UFC, но всякое может быть... Я свободный агент и наслаждаюсь этим, ведь имею шансы зайти хоть куда на коротком уведомлении», — добавил Шлеменко.

Следит спортсмен и за развитием событий в противостоянии Исмаилова и Минеева. В частности, он раскритиковал последнего за публикацию скандального ролика, который позже был удалён.

«Минеев однозначно переходит границы. Мне кажется, ни один мужчина его не поймёт. Я даже не понимаю, на кого с его стороны рассчитан этот ролик. Вероятно, Владимир просто пытается выбить Исмаилова из душевного равновесия», — предположил Шлеменко.

А вот сумму в 30 млн рублей, которую, по словам Мурадова, может заработать Исмаилов, боец назвал завышенной.

«Сомневаюсь, что в истории российских ММА кто-то столько получал. Но, конечно, если Исмаилову заплатят 30 млн, будет хорошо. Значит, можно повышать планку. Но 10 млн мне кажутся более приближенными к реальности. Это не какие-то фантастические деньги. 30 млн — запредельно», — пояснил Шлеменко.