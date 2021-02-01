Порье назвал себя некоронованным чемпионом UFC

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Дастин Порье считает, что после своей победы над ирландцем Конором Макгрегором и ухода из спорта действующего обладателя титула Хабиба Нурмагомедова именно он является сильнейшим бойцом своего дивизиона.

«У меня мишень на спине — я бывший временный чемпион, я только что нокаутировал Конора Макгрегора, и теперь я номер один. Меня опережает только один человек — Хабиб Нурмагомедов. Но он, вероятно, больше никогда не будет драться. Я некоронованный чемпион UFC в лёгком весе. Если Хабиб ушёл, я лучший в дивизионе. Я только что вынес бывшего двойного чемпиона. Я хочу стать чемпионом. Это право заслужил ещё Чарльз Оливейра. Пусть они с Майклом Чендлером дерутся за титул. А я отойду в сторону и просто посмотрю», — сказал Порье MMAJunkie.

Чемпион дивизиона 32-летний Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи.

Ранее Пакьяо выразил мнение, что Макгрегор недооценил Порье.