Пакьяо считает, что Макгрегор недооценил Порье

Короткая ссылка
Экс-чемпион мира по боксу в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо считает, что причина поражения бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макрегора в реванше с Дастином Порье заключается в недооценке соперника.

«Проигрыш — это часть игры. В спорте есть победители и проигравшие, вот и всё. Дело не в поражении, а в том, как вы воспринимаете поражение, как переживаете это трудное время в своей жизни. Макгрегор уже побеждал Порье, я думаю, что это позволило ему недооценить его», — сказал Пакьяо BoxingScene.

Дастин Порье нокаутировал Конора во втором раунде турнира UFC 257. В первом бою, который состоялся в 2014 году, победу нокаутом в первом раунде одержал Макгрегор.

Ранее Ян назвал причины поражения Макгрегора от Порье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить