Пакьяо считает, что Макгрегор недооценил Порье

Экс-чемпион мира по боксу в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо считает, что причина поражения бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макрегора в реванше с Дастином Порье заключается в недооценке соперника.

«Проигрыш — это часть игры. В спорте есть победители и проигравшие, вот и всё. Дело не в поражении, а в том, как вы воспринимаете поражение, как переживаете это трудное время в своей жизни. Макгрегор уже побеждал Порье, я думаю, что это позволило ему недооценить его», — сказал Пакьяо BoxingScene.

Дастин Порье нокаутировал Конора во втором раунде турнира UFC 257. В первом бою, который состоялся в 2014 году, победу нокаутом в первом раунде одержал Макгрегор.

Ранее Ян назвал причины поражения Макгрегора от Порье.