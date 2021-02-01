Владелец АMC Fight Nights: мы не оставили бой Исмаилов — Шлеменко

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Владелец организации по смешанным единоборствам AMC Fight Nights Амир Мурадов заявил, что российский боец Магомед Исмаилов может провести бой с экс-чемпионом Bellator Сергеем Шлеменко в случае, если победит другого соотечественника, Владимира Минеева.
Владелец АMC Fight Nights: мы не оставили бой Исмаилов — Шлеменко
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

«Мы не оставили бой Исмаилов — Шлеменко. Мы хотели подписать именно реванш Исмаилова с Минеевым, потому что фанаты его хотят. По ряду объективных причин мы решили подписать этот поединок. Кто бы что ни говорил, но многие хотят этой встречи. Против Шлеменко тоже очень хороший и большой бой. Но я думаю, что мы его сделаем после поединка с Минеевым. Обязательно», — цитирует Мурадова ТАСС.

Исмаилов и Минеев проведут реванш в сентябре 2021 года на турнире AMC Fight Nights.

Ранее сообщалось, что Исмаилов проведёт реванш с Минеевым в сентябре.

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